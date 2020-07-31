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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 31 » 10:24:25

Заброшенная ядерная ракетная база на Житомирщине может стать музеем. ФОТО

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Заброшенная ядерная ракетная база на Житомирщине может стать музеем. ФОТО

 В Житомирской области на базе бывшего 163-го советского ракетного полка планируют создать музейный комплекс. 30 июля в селе Великий Дивлин Лугинского района провели обследование заброшенных шахтных пусковых установок (ШПУ).

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

При проведении обследования шахтных пусковых установок специалисты осуществили отбор проб воды, отбор проб почвы вокруг объектов ШПУ, образцов строительных материалов и замеры фоновых уровней радиационного излучения.





Также осуществлен отбор проб воды из двух колодцев частных домохозяйств села целью установления возможного влияния бывших ШПУ на качество подземных вод.
 

"Это важный вопрос, но все действия с данными объектами проводятся по определенной процедуре. Самый главный этап - это оценка влияния на окружающую среду, дальше будут проводиться общественные слушания, на которых и будет решаться дальнейшая судьба этих шахтных установок", - сказал замглавы ОГА Виктор Градовский.


Справка. 3-й дивизион 163-го ракетного полка с четырьмя ШПУ действовал возле села Великий Дивлин до февраля 1984 года. На вооружении были баллистические ракеты Р-12У, которые несли термоядерный заряд.
 

4 ШПУ близ села Великий Дивлин / Google maps

Корпус такой ракеты сейчас стоит возле музея космонавтики в Житомире.





Шахта Р-12У под Винницей / urbextour.com
Тэги: Житомирская область, ракеты, ракетный комплекс, музей
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