Заброшенная ядерная ракетная база на Житомирщине может стать музеем. ФОТО

В Житомирской области на базе бывшего 163-го советского ракетного полка планируют создать музейный комплекс. 30 июля в селе Великий Дивлин Лугинского района провели обследование заброшенных шахтных пусковых установок (ШПУ).
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской облгосадминистрации.
При проведении обследования шахтных пусковых установок специалисты осуществили отбор проб воды, отбор проб почвы вокруг объектов ШПУ, образцов строительных материалов и замеры фоновых уровней радиационного излучения.
Также осуществлен отбор проб воды из двух колодцев частных домохозяйств села целью установления возможного влияния бывших ШПУ на качество подземных вод.
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"Это важный вопрос, но все действия с данными объектами проводятся по определенной процедуре. Самый главный этап - это оценка влияния на окружающую среду, дальше будут проводиться общественные слушания, на которых и будет решаться дальнейшая судьба этих шахтных установок", - сказал замглавы ОГА Виктор Градовский.
. 3-й дивизион 163-го ракетного полка с четырьмя ШПУ действовал возле села Великий Дивлин до февраля 1984 года. На вооружении были баллистические ракеты Р-12У, которые несли термоядерный заряд.
4 ШПУ близ села Великий Дивлин / Google maps
Корпус такой ракеты сейчас стоит возле музея космонавтики в Житомире.
Шахта Р-12У под Винницей / urbextour.com