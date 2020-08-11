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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 11 » 09:55:38

Часть учеников житомирской гимназии переводят в другой корпус: родители недовольны решением. ФОТО

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Часть учеников житомирской гимназии переводят в другой корпус: родители недовольны решением. ФОТО

 Утром 11 августа в Житомире возле здания городского совета собрались несколько десятков человек. Это родители учеников, которые учатся в гуманитарной гимназии №23.

Также возле мэрии присутствуют преподаватели заведения во главе с директором Игорем Барановым, передает Житомир инфо.

Цель собрания - вместе с мэром Житомира выяснить, кто с 1 сентября должен учиться в помещении гимназии на улице Лятошинского, а кто будет ходить на уроки в помещение на улице Большой Бердичевской, которое находится возле школы №33.



ФОТО: Житомир инфо

По предложению администрации школы на Довженко должны учиться ученики начальной школы, но некоторых родителей это не устраивает.

Несколько дней назад директор гимназии подробно рассказывал о ситуации на своей странице в Facebook.


Как сообщал «Журнал Житомира», в начале 2019 года в старом корпусе Житомирской гуманитарной гимназии №23 частично обвалился потолок. Две сотни первоклашек были переведены из аварийного помещения в другие корпуса школы и в помещения Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Позже было принято решение не реконструировать старое здание, которому уже почти 100 лет, а построить полностью новый школьный корпус

7 февраля 2020 года на сессии городского совета вернулись к идее реконструкции старого корпуса гуманитарной гимназии №23 и выделили 100 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации. Для начала ремонта перекрытия здания старого корпуса гимназии №23 собирались выделить 1,5 млн грн.
Тэги: образование, гимназия, учеба, Житомир
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