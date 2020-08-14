На строительстве водопровода в Житомирской области разворовали полмиллиона гривен

На Житомирщине руководство компании, которая занималась строительством водопровода, подозревают в хищении более 500 тыс. гривен. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области
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Отмечается, что компания, согласно заключенным в 2018-2019 годах договорам, выполняла работы по строительству станции обезжелезивания и водопроводной сети в селе Жеребки Чудновского района.
Однако, по окончании сооружения водосети, в актах приемки указали ложные сведения об объеме и стоимости выполненных строительных работ. В результате, на основании поддельных официальных документов, подрядчику из бюджета излишне перечислено 519 тыс. гривен.
Заместителю директора компании сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.
В рамках следствия проверяется причастность других лиц к совершению уголовного преступления.