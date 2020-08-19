Житомирский музыкально-драматический театр объявил об открытии нового сезона

Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр имени Кочерги открывает свои двери для зрителей. 21 и 22 августа состоится долгожданное открытие 77-го театрального сезона.
"Несмотря на пандемии и проблемы, театру быть! А это значит, что все у нас с вами будет хорошо ведь коллектив театра принимает новый вызов времени и расширяет границы уже существующего сценического пространства. Для коллектива театра это новый вызов, потому что уличное действо имеет свою специфику, технические и административные нюансы", - отмечается на странице театра в Facebook.
Новый театральный сезон стартует в театре с рестарта спектакля "Дарагой тавариш Б-г" по рассказу Анатолия Крыма "Письмо Богу".
Также в премьерную неделю житомирян приглашают посетить новые сценические локации: арт-мастерскую Алины Далининой (по улице Лермонтовской), где актеры будут играть лирическую комедию "Совсем другие" и художественный дворик театра "под колоритной ивой", где сыграют жемчужину украинской классики трагикомедию "Кайдашева семья".
Билеты можно приобрести в кассе театра, телефон: 47-33-88.
Напомним, Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр имени Кочерги завершил 76-й театральный сезон премьерным показом спектакля "Дарагой тавариш Б-г"
. Из-за карантин премьера проходила в закрытом режиме.