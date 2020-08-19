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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 19 » 10:35:14

Житомирский музыкально-драматический театр объявил об открытии нового сезона

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Житомирский музыкально-драматический театр объявил об открытии нового сезона

 Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр имени Кочерги открывает свои двери для зрителей. 21 и 22 августа состоится долгожданное открытие 77-го театрального сезона.
 

"Несмотря на пандемии и проблемы, театру быть! А это значит, что все у нас с вами будет хорошо ведь коллектив театра принимает новый вызов времени и расширяет границы уже существующего сценического пространства. Для коллектива театра это новый вызов, потому что уличное действо имеет свою специфику, технические и административные нюансы", - отмечается на странице театра в Facebook.


Новый театральный сезон стартует в театре с рестарта спектакля "Дарагой тавариш Б-г" по рассказу Анатолия Крыма "Письмо Богу".

Также в премьерную неделю житомирян приглашают посетить новые сценические локации: арт-мастерскую Алины Далининой (по улице Лермонтовской), где актеры будут играть лирическую комедию "Совсем другие" и художественный дворик театра "под колоритной ивой", где сыграют жемчужину украинской классики трагикомедию "Кайдашева семья".

Билеты можно приобрести в кассе театра, телефон: 47-33-88.

Напомним, Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр имени Кочерги завершил 76-й театральный сезон премьерным показом спектакля "Дарагой тавариш Б-г". Из-за карантин премьера проходила в закрытом режиме.
Тэги: театральный сезон, театр, Житомир
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