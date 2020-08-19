Житомирский музыкально-драматический театр объявил об открытии нового сезона

"Несмотря на пандемии и проблемы, театру быть! А это значит, что все у нас с вами будет хорошо ведь коллектив театра принимает новый вызов времени и расширяет границы уже существующего сценического пространства. Для коллектива театра это новый вызов, потому что уличное действо имеет свою специфику, технические и административные нюансы", - отмечается на странице театра в Facebook.