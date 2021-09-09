Импровизированная сцена на асфальте и декорации на балконах: Житомирский драмтеатр ярко открыл сезон. ФОТО

Житомирский украинский академический музыкально-драматический театр им. Ивана Кочерги 8 сентября открыл 78-й театральный сезон спектаклем под открытым небом «За двумя зайцами».
Музыкальную комедию сыграли на нескольких локациях в театральном дворе. В спектакле был задействован весь коллектив театра, информирует облсовет.
Главные роли традиционно сыграли заслуженная артистка Украины Оксана Павлова, заслуженная артистка Украины Марина Демба и заслуженный артист Украины, режиссер театра Петр Авраменко.
Под открытым небом выступал и оркестр театра.
Как рассказала главный режиссер театра Наталья Тимошкина, открытие 78-го театрального сезона и спектакль «За двумя зайцами» посвящен выдающемуся композитору Александру Стецюку, который работал главным дирижером в Житомирском театре и написал музыку к этому спектаклю.
В новом сезоне зрителей театра ждут и премьерные спектакли. В частности, поклонники смогут увидеть инсценировку по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».