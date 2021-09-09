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Импровизированная сцена на асфальте и декорации на балконах: Житомирский драмтеатр ярко открыл сезон. ФОТО

Сегодня, 16:10:57 64 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Импровизированная сцена на асфальте и декорации на балконах: Житомирский драмтеатр ярко открыл сезон. ФОТО

 Житомирский украинский академический музыкально-драматический театр им. Ивана Кочерги 8 сентября открыл 78-й театральный сезон спектаклем под открытым небом «За двумя зайцами».

Музыкальную комедию сыграли на нескольких локациях в театральном дворе. В спектакле был задействован весь коллектив театра, информирует облсовет.

Главные роли традиционно сыграли заслуженная артистка Украины Оксана Павлова, заслуженная артистка Украины Марина Демба и заслуженный артист Украины, режиссер театра Петр Авраменко.

Под открытым небом выступал и оркестр театра.

Как рассказала главный режиссер театра Наталья Тимошкина, открытие 78-го театрального сезона и спектакль «За двумя зайцами» посвящен выдающемуся композитору Александру Стецюку, который работал главным дирижером в Житомирском театре и написал музыку к этому спектаклю.

В новом сезоне зрителей театра ждут и премьерные спектакли. В частности, поклонники смогут увидеть инсценировку по роману Булгакова «Мастер и Маргарита».



































Фото: областной совет
Тэги: Житомир, театр, театральный сезон
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