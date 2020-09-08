«Кроме отмазок, мы Вашей работы не увидели»: от Бунечко ушел военный советник

"Я, как офицер ВДВ, не вижу себя у Вас в советниках. Я не знаю, когда Вы попрощаетесь с чужой для Вас Житомирской областью. Но пришло время мне, как ветерану АТО, попрощаться с вами. Я не хочу и не буду советником человека, который обещает и не придерживается обещаний, не держит слова и плетет интриги, не уважает людей, которые пролили кровь", - сказал Артёмов и бросил удостоверение советника на стол.