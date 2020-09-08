«Кроме отмазок, мы Вашей работы не увидели»: от Бунечко ушел военный советник

"Я, как офицер ВДВ, не вижу себя у Вас в советниках. Я не знаю, когда Вы попрощаетесь с чужой для Вас Житомирской областью. Но пришло время мне, как ветерану АТО, попрощаться с вами. Я не хочу и не буду советником человека, который обещает и не придерживается обещаний, не держит слова и плетет интриги, не уважает людей, которые пролили кровь", - сказал Артёмов и бросил удостоверение советника на стол.
"Что вы сделали за год? ... Кроме отмазок, мы Вашей работы не увидели. Нас нужно слушать иногда. Мы больше знаем, что у нас на Житомирщине происходит. За все время мы имели две встречи. После вопросов по земле мы вообще перестали общаться. Только в ультимативной форме, когда Вы кричали, стучали ногами "я сказал - так будет", - добавил Артёмов.
не справился, бывает, зачем тянуть далее, ради зарплаты и откатов? вам мало денег?
еще пол года назад написал в комментах - нет движения вперед, стоим на месте...