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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Сентябрь » 8 » 11:52:13

«Кроме отмазок, мы Вашей работы не увидели»: от Бунечко ушел военный советник

Вчера, 12:06:13 1771 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Кроме отмазок, мы Вашей работы не увидели»: от Бунечко ушел военный советник

 Военный офицер Сергей Артёмов написал заявление о сложении полномочий советника председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко.

Заявление и резкое обращение он опубликовал 7 сентября в Facebook, передает "Перший Житомирський".
 

"Я, как офицер ВДВ, не вижу себя у Вас в советниках. Я не знаю, когда Вы попрощаетесь с чужой для Вас Житомирской областью. Но пришло время мне, как ветерану АТО, попрощаться с вами. Я не хочу и не буду советником человека, который обещает и не придерживается обещаний, не держит слова и плетет интриги, не уважает людей, которые пролили кровь", - сказал Артёмов и бросил удостоверение советника на стол.


Артёмов критикует Бунечко за отсутствие сотрудничества с военными области, нерешенность вопроса земли для участников АТО, "своих" людей в Геокадастре.
 

"Что вы сделали за год? ... Кроме отмазок, мы Вашей работы не увидели. Нас нужно слушать иногда. Мы больше знаем, что у нас на Житомирщине происходит. За все время мы имели две встречи. После вопросов по земле мы вообще перестали общаться. Только в ультимативной форме, когда Вы кричали, стучали ногами "я сказал - так будет", - добавил Артёмов.


Сергей Артёмов опубликовал заявление, в котором в конце написал: "Честь имею!".

Тэги: советник, Артемов, Бунечко
Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:17:25, Вчера [Материал]
-4

Сергей Артемов, насколько я помню, член исполкома города Житомира. Если бы еще ушел от Сухомлина, тоже написал заявление, причем публично, так как сейчас, - это был бы правильный поступок.
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 12:22:05, Вчера [Материал]
+2

колишній. http://zhzh.info/news/2019-09-17-40858
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:42:17, Вчера [Материал]
+2

И правильно сделал, что ушел.
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 12:52:22, Вчера [Материал]
+7

осталось написать заявление Виталию Бунечко о сложении полномочий.
не справился, бывает, зачем тянуть далее, ради зарплаты и откатов? вам мало денег?

еще пол года назад написал в комментах - нет движения вперед, стоим на месте...
DomA
5 Владимир (DomA)   • 13:04:29, Вчера [Материал]
+5

Бунечко це ще той госпідар) Хмельницька область, а саме фабрика в смт Понінка труїть наших людей нечистотами зливаючи в річку Хомора і Случ свої відходи. А госпідар тільки наради збирає, щоб язики почесати!
Koron
6 Koron (Koron)   • 18:21:19, Вчера [Материал]
+2

Война за землю продолжается
FED8
7 FED8 (FED8)   • 21:07:07, Вчера [Материал]
0

И что интересно Артемова и других большевиков . Ой , не ту кнопку нажал . Ну в общем их всех интересует только земля . Не дороги , не медицина , не школьное питание , не строителство в гидропарке . Только нажива . Помню как в начале войны в 2014 военный пропал у женщины .Тут на сайте статья была . Забитое село , куча детей . Так поедте , помогите . Земли захотелось
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