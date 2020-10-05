Пьяный ужин на Житомирщине закончилсь кровавым убийством

Трагически закончилось застолье в одном из домов на Житомирщине. Во время ужина между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из участников конфликта схватился за нож.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, события разворачивались на днях в селе Потиевка Радомышльского района.
"Мужчины сначала вместе ужинали, не забыв об алкоголе, а затем начали спорить. В разгар эмоций старший ухватился за нож. В результате младший получил проникающее ранение, с которым его и госпитализировала скорая", - пояснили правоохранители.
На момент прибытия полицейских 54-летний хозяин дома успел убежать и пытался скрыться у другого односельчанина.
"Место нахождения мужчины оперативники быстро установили, а поэтому ему пришлось отвечать на вопросы полицейских. Мужчина сначала категорически отрицал свою причастность к произошедшему, однако впоследствии таки начал объяснять обстоятельства", - рассказал начальник Радомышльского отделения полиции Сергей Цивончук.
Подозреваемого задержали. Утром на следующий день травмированный им 37-летний односельчанин, не приходя в сознание, скончался.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.