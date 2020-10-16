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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 16 » 10:25:03

Двое грабителей из Житомирской области напали на мужчину и отобрали батон и «Мивину». ФОТО

Сегодня, 10:44:03 1167 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Двое грабителей из Житомирской области напали на мужчину и отобрали батон и «Мивину». ФОТО

 В городе Борисполь Киевской области задержали грабителей, которые напали на мужчину. Ими оказались двое жителей Житомирщины 24 и 30 лет. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
 

"Вечером в городе Борисполь злоумышленники неожиданно набросились на мужчину, когда тот возвращался домой из магазина. Они избили его и отобрали рюкзак с личными вещами и покупками. А после совершенного скрылись в неизвестном направлении", - отмечают правоохранители.


Пострадавший сразу обратился за помощью к сотрудникам местного отдела полиции. Вблизи железнодорожной станции оперативники "по горячим следам" задержали двух мужчин, причастных к преступлению.

У них полицейские обнаружили рюкзак с документами и банковской картой на имя потерпевшего, а также продуктами.

Грабителей поместили в изолятор временного содержания. За содеянное мужчинам грозит заключение до шести лет.


 
Тэги: батон, ограбление, полиция
Комментариев: 4
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:09:16, Сегодня [Материал]
0

Я где-то читал, в одном городе долго не могли поймать одного карманника. Крепко он всех достал. Ну и ловили "на живца" - сотрудницы милиции ездили в транспорте, светя кошельками, чтобы взять "на кармане". Ну и взяли, как и планировали. Но пока ловили, все были на него сильно злые, и та сотрудница, на кошельке которой его приняли, носила в кошельке-приманке использованный тампон. Так это щипач умолял следаков, чтобы пришили ему любое дело, сознался в куче краж, лишь бы ему этот эпизод не считали, т.к. ему "Западло на зону с тампоном идти".
Думаю, и у этих на зоне погоняло "Мивина" будет...
Macarron
2 Chacarron (Macarron)   • 11:25:39, Сегодня [Материал]
0

Пацаны к успеху шли)))
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 13:55:19, Сегодня [Материал]
+2

Очередная ЖЖ желтуха в заголовке. Обычный грабеж, но нужно же втулить "батон и мивина". Не стыдно скатываться до уровня помойки, а, ЖЖ?
Armen21
4 МАКС (Armen21)   • 17:08:51, Сегодня [Материал]
0

Там еще коробка спичек была!! Было бы еще эффектнее название статьи:)
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