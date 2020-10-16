Двое грабителей из Житомирской области напали на мужчину и отобрали батон и «Мивину». ФОТО

В городе Борисполь Киевской области задержали грабителей, которые напали на мужчину. Ими оказались двое жителей Житомирщины 24 и 30 лет. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области
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"Вечером в городе Борисполь злоумышленники неожиданно набросились на мужчину, когда тот возвращался домой из магазина. Они избили его и отобрали рюкзак с личными вещами и покупками. А после совершенного скрылись в неизвестном направлении", - отмечают правоохранители.
Пострадавший сразу обратился за помощью к сотрудникам местного отдела полиции. Вблизи железнодорожной станции оперативники "по горячим следам" задержали двух мужчин, причастных к преступлению.
У них полицейские обнаружили рюкзак с документами и банковской картой на имя потерпевшего, а также продуктами.
Грабителей поместили в изолятор временного содержания. За содеянное мужчинам грозит заключение до шести лет.
Думаю, и у этих на зоне погоняло "Мивина" будет...