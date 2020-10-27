В Бердичеве председатель избирательной комиссии переписывала протоколы в кафе - ОПОРА

"Членов УИК в ТИК отправили на уточнение протокола о подсчете голосов. Они вместо того, чтобы поехать на участок, пошли в кафе, рядом с ТИК и там переписывали протоколы. Мы это зафиксировали на фото и видео и вызвали полицию. Пока приехали правоохранители, то этих женщин в кафе уже не было. Мы дали показания полиции. Затем эти члены УИК снова пришли сдавать избирательную документацию на ТВК и полиция задержала эту женщину", - рассказал наблюдатель ОПОРЫ.
Согласно ч. 1 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины подписание председателем, заместителем председателя, секретарем, другим членом избирательной комиссии, протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке не на заседании избирательной комиссии наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.