В Бердичеве председатель избирательной комиссии переписывала протоколы в кафе - ОПОРА

"Членов УИК в ТИК отправили на уточнение протокола о подсчете голосов. Они вместо того, чтобы поехать на участок, пошли в кафе, рядом с ТИК и там переписывали протоколы. Мы это зафиксировали на фото и видео и вызвали полицию. Пока приехали правоохранители, то этих женщин в кафе уже не было. Мы дали показания полиции. Затем эти члены УИК снова пришли сдавать избирательную документацию на ТВК и полиция задержала эту женщину", - рассказал наблюдатель ОПОРЫ.