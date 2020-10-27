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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 27 » 09:04:53

В Бердичеве председатель избирательной комиссии переписывала протоколы в кафе - ОПОРА

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В Бердичеве председатель избирательной комиссии переписывала протоколы в кафе - ОПОРА

 В городе Бердичев зафиксировали, как председатель участковой избирательной комиссии №181254 переписывала протоколы в кафе, которое находится рядом с помещением ТИК.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
 

"Членов УИК в ТИК отправили на уточнение протокола о подсчете голосов. Они вместо того, чтобы поехать на участок, пошли в кафе, рядом с ТИК и там переписывали протоколы. Мы это зафиксировали на фото и видео и вызвали полицию. Пока приехали правоохранители, то этих женщин в кафе уже не было. Мы дали показания полиции. Затем эти члены УИК снова пришли сдавать избирательную документацию на ТВК и полиция задержала эту женщину", - рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

 

Согласно ч. 1 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины подписание председателем, заместителем председателя, секретарем, другим членом избирательной комиссии, протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке не на заседании избирательной комиссии наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомирской области полиция начала 29 уголовных производств за нарушения, связанные с избирательным процессом.
Тэги: Бердичев, Нарушения, выборы
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