Не хватает инфекционистов: в Коростышеве экстренно переучивают врачей, чтобы закрыть дефицит

В Коростышевской больнице критически не хватает инфекционистов. Поэтому здесь вынуждены переучивать других врачей, чтобы они были компетентными в этой отрасли.
"Больных много, врачей мало. Медицинского персонала вообще мало, поэтому, как правило, привлекаются врачи других специальностей. В короткий период мы их понемногу подучиваем становиться инфекционистами"
, - рассказала в комментарии информационному агентству 112.ua
врач инфекционного отделения Коростышевской больницы.
Также, по словам врачей, кроме инфекционистов, в больнице не хватает медицинских препаратов, мест для новых больных и рабочего персонала. Сегодня в Коростышевскую больницу доставляют больных в том числе из Житомира.
"Был такой период, что привозили из других районов Житомирской области, то мы доставляли дополнительные кровати, потому что негде было положить людей. Бывают перебои с определенными препаратами. Это связано с тем, что не успевают их производить, поставок нет", - сообщила врач.
Напомним, за прошедшие сутки в Житомирской области зарегистрировано 211 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 46,3% коек.