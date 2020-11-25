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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 25 » 15:09:39

Не хватает инфекционистов: в Коростышеве экстренно переучивают врачей, чтобы закрыть дефицит

Сегодня, 15:14:39 414 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не хватает инфекционистов: в Коростышеве экстренно переучивают врачей, чтобы закрыть дефицит

 В Коростышевской больнице критически не хватает инфекционистов. Поэтому здесь вынуждены переучивать других врачей, чтобы они были компетентными в этой отрасли.

"Больных много, врачей мало. Медицинского персонала вообще мало, поэтому, как правило, привлекаются врачи других специальностей. В короткий период мы их понемногу подучиваем становиться инфекционистами", - рассказала в комментарии информационному агентству 112.ua врач инфекционного отделения Коростышевской больницы.

Также, по словам врачей, кроме инфекционистов, в больнице не хватает медицинских препаратов, мест для новых больных и рабочего персонала. Сегодня в Коростышевскую больницу доставляют больных в том числе из Житомира.
 

"Был такой период, что привозили из других районов Житомирской области, то мы доставляли дополнительные кровати, потому что негде было положить людей. Бывают перебои с определенными препаратами. Это связано с тем, что не успевают их производить, поставок нет", - сообщила врач.


Напомним, за прошедшие сутки в Житомирской области зарегистрировано 211 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 46,3% коек.
Тэги: Коростышев, инфекционист, врачи, больница
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