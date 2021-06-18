Арсеній Пушкаренко: Розбудова медичної інфраструктури - пріоритет для Президента та команди «Слуга Народу»

«Відділення, яке ми сьогодні відкриваємо, – це великий результат спільної роботи центральної та місцевої влади. Адже наше завдання – забезпечити людей якісними медичними послугами в кожній громаді. Ми будемо працювати й далі, щоб всі медичні заклади нашої області виглядали так, і були такі умови праці, як у цьому відділенні», – звернувся до присутніх на відкритті медичних працівників народний депутат України, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко.

«Фактично, це було не приймальне відділення, а реєстратура, куди потрапляв пацієнт з тим чи іншим захворюванням, травмою. Там записували, що він потрапив, і він колом ходив з поверху на поверх, з кабінету в кабінет. Сьогодні – це нові сучасні відділення, які ми відкриваємо по всій Україні, зокрема, на Житомирщині їх 7. У планах відкриття таких відділень у всіх 10 опорних лікарнях Житомирщини», – акцентував Арсеній Пушкаренко.