Арсеній Пушкаренко: Розбудова медичної інфраструктури - пріоритет для Президента та команди «Слуга Народу»

У Коростишеві офіційно відкрито нове приймальне відділення. Воно працює в центральній районній лікарні ім. Д. І. Потєхіна.
Відкриття відбулося в рамках реалізації на Житомирщині програми Президента «Велике будівництво». У відкритті взяли участь народні депутати від партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко та Тетяна Грищенко, перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Наталя Остапченко та керівництво громади.
«Відділення, яке ми сьогодні відкриваємо, – це великий результат спільної роботи центральної та місцевої влади. Адже наше завдання – забезпечити людей якісними медичними послугами в кожній громаді. Ми будемо працювати й далі, щоб всі медичні заклади нашої області виглядали так, і були такі умови праці, як у цьому відділенні», – звернувся до присутніх на відкритті медичних працівників народний депутат України, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко.
Народний депутат підкреслив, що нове приймальне відділення – це комфортні умови для пацієнтів та персоналу. Також це сучасна, а головне – вчасна медична допомога тим, хто її потребує.
На ремонт відділення витрачено 11 млн грн
«Рік тому ми навіть і не мріяли ні про таке приміщення, ні про такий ремонт, ні про такий підхід, ні про таке обладнання, але колектив йшов до цього дуже довго»
, – каже головний лікар Коростишівської лікарні Олександр Веселовський.
Реконструкція тривала майже пів року. Були повністю відремонтовані старі приміщення та зроблені 4 входи, два з яких оснащені двостороннім пандусом. До послуг пацієнтів, що звертаються самостійно, одразу на вході розташована реєстратура. Поруч – оглядовий кабінет, пункт забору аналізів і процедурна.
«Це не тільки приміщення, а й найсучасніше обладнання. Громада самостійно не змогла б знайти такі величезні кошти. Тільки на обладнання було витрачено близько 20 мільйонів гривень. Ще 11 мільйонів пішло на ремонт. Думаю, що це тільки початок. Буде ще багато сприяння цьому закладу»,
- відзначила Тетяна Грищенко.
Сьогодні приймальне відділення обладнано всім необхідним, аби проводити комплексне обстеження та швидко діагностувати стан пацієнта. Тут функціонують нові комп’ютерний томограф, апарат УЗД, рентген-апарат та 3 апарати штучної вентиляції легень.
Тут створені комфортні умови і для відвідувачів, і для медичних працівників
Коростишівська районна лікарня – це один із опорних закладів охорони здоров’я в області, що обслуговує більш ніж 90 тисяч населення Житомирського району та прилеглих громад. Тому відкриття нового приймального відділення стало для громади важливою подією.
«Відкриття нового приймального відділення – це дуже важливо для нашого міста, для нашої громади та нашого ОТГ, тому що люди будуть мати можливість отримати якісну медичну допомогу»
, – відзначив секретар Коростишівської міської ради, партія «Слуга Народу», Євгеній Защипас.
Народний депутат України Арсеній Пушкаренко наголошує: розбудова медичної інфраструктури – пріоритет для Президента та команди «Слуга Народу». В рамках програми «Велике будівництво» кожна з опорних лікарень Житомирщини отримає повністю нове приймальне відділення.
Житомирщина – єдиний регіон, в якому завдяки активній позиції народних депутатів від «Слуги Народу» та обласної влади кількість опорних лікарень була збільшена з 7 до 10. У найближчий час сучасні приймальні відділення відкриються у 7 опорних лікарнях. Для 3 лікарень, що стали опорними нещодавно, програма реконструкції буде ініційована в цьому році.
«Фактично, це було не приймальне відділення, а реєстратура, куди потрапляв пацієнт з тим чи іншим захворюванням, травмою. Там записували, що він потрапив, і він колом ходив з поверху на поверх, з кабінету в кабінет. Сьогодні – це нові сучасні відділення, які ми відкриваємо по всій Україні, зокрема, на Житомирщині їх 7. У планах відкриття таких відділень у всіх 10 опорних лікарнях Житомирщини», – акцентував Арсеній Пушкаренко.
Також народний депутат України нагадав, що в Житомирській області в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» вже відкриті та ведуть прийом хворих 13 нових амбулаторій сімейної медицини. Всього буде відкрито 23 амбулаторії. З бюджету на ці цілі виділено більше 200 мільйонів гривен.
Заклади оснащені меблями та необхідним медичним обладнанням, а в приміщеннях облаштована кімната для проживання лікаря. В кожну таку нову медичну амбулаторію держава передає позашляховик «Рено Дастер» для забезпечення медичним обслуговуванням найвіддаленіших куточків громади.
«Ідея цих амбулаторій – якісні медичні послуги на місцях. Сьогодні ми бачимо, що створені сучасні умови і для медичних працівників, і для тих громадян, які сюди звертаються»,
– говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко.
У відділенні функціонують нові комп’ютерний томограф, апарат УЗД, рентген-апарат та 3 апарати штучної вентиляції легень
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»