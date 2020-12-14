Полтысячи больных и 16 летальных случаев: официальная covid-статистика за выходные

По состоянию на 14 декабря в Житомирской области выявлено 8964 активных больных COVID-19. Это на 556 человек больше, чем было зафиксировано 11 декабря.
Оперативную информацию "Журналу Житомира
" предоставил Житомирский областной лабораторный центр.
В течение суток подтверждено 418 новых случаев.
Наибольшее количество больных в г. Житомир (3236), Житомирском (821), Бердичевском (693) районах.
От осложнений, вызванных вирусом, в течение выходных умерли 16 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 574 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 30,45% коек.
Статистика на 14 декабря
А сколько за этот же период умерло от сердечно-сосудистых заболеваний? От рака? От других болезней?
для порівняння, за минулий рік в області 183 смерті від пневмонії та грипу. 54 - від туберкульозу.