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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 14 » 10:31:20

Полтысячи больных и 16 летальных случаев: официальная covid-статистика за выходные

Сегодня, 10:49:20 366 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полтысячи больных и 16 летальных случаев: официальная covid-статистика за выходные

 По состоянию на 14 декабря в Житомирской области выявлено 8964 активных больных COVID-19. Это на 556 человек больше, чем было зафиксировано 11 декабря.

Оперативную информацию "Журналу Житомира" предоставил Житомирский областной лабораторный центр.

В течение суток подтверждено 418 новых случаев.

Наибольшее количество больных в г. Житомир (3236), Житомирском (821), Бердичевском (693) районах.

От осложнений, вызванных вирусом, в течение выходных умерли 16 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 574 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 30,45% коек.
 

Статистика на 14 декабря

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:05:57, Сегодня [Материал]
-2

"С начала пандемии коронавирус унес жизни 574 жителей Житомирской области."
А сколько за этот же период умерло от сердечно-сосудистых заболеваний? От рака? От других болезней?
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 11:24:49, Сегодня [Материал]
0

а навіщо порівнювати інфекційну хворобу з ССЗ?

для порівняння, за минулий рік в області 183 смерті від пневмонії та грипу. 54 - від туберкульозу.
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