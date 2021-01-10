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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Январь » 10 » 16:26:56

Локдаун в Буковеле: толпы отдыхающих и очереди на подъемники показали на видео

Вчера, 16:34:56 2287 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Локдаун в Буковеле: толпы отдыхающих и очереди на подъемники показали на видео

В Буковеле несмотря на ужесточение карантина с 8 января на территории комплекса и около подъемников можно наблюдать огромное количество отдыхающих, которые на рождественские праздники и уик-энд продолжают прибывать в этот горнолыжный курорт в Карпатах.

В сети показали видео с толпами туристов в Буковеле в первый день локдауна. Ролик опубликовал 9 января блогер Сергей Наумович в своем Facebook.

Отметим, что горнолыжным курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово, Славское и другие не запрещали работать во время усиленного карантина, хотя определенные ограничения есть. В частности, посетителям запрещают находиться в ресторанах в отелях на период зимнего локдауна, однако сами отели и гостевые дома работают.

 

Видео: Толпы отдыхающих в Буковеле во время локдауна


"Локдаун. Такой локдаун", - иронизирует автор видео.

В комментариях к публикации он также рассказал, что из-за огромных очередей из авто на дороге к Буковелю ему пришлось простоять в тянучке около двух часов.

"Ехали с Яремче до буки (Буковель) 2,5 часа. Из них 2 часа - 5 км пробки", - пишет Наумович.

Также в сети выкладывают фото с автопробками на дороге на Буковель.

Локдаун в Буковеле: толпы отдыхающих и очереди на подъемники показали на видеоЛокдаун в Буковеле: толпы отдыхающих и очереди на подъемники показали на видео

Огромные очереди из авто на дороге на Буковель во время зимнего локдауна (фото: facebook.com)

Украинцы неоднозначно отреагировали на ситуацию с переполненным курортом в Карпатах во время ужесточенного карантина - люди высказывают опасения, что такой бум может аукнуться новым ростом количества заболеваний COVID-19.

  • Кто ж людям доктор? Всем поф*г... Но каждый знает, какой и как надо локдаун для всей страны вводить.
  • Ждите на улицах ваших городов
  • Вся эта толпа перезаражает один другого и привезут все это в города и села тем, кто выполняет не комфортные и убыточные условия карантина...
  • Все с антителами!


Ранее писали о том, что в Украине в первый день локдауна в Карпатах на дороге к курорту Буковель образовались километровые очереди из авто.

Тэги: локдаун, буковель, украина
Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:30:44, Вчера [Материал]
+1

автор видео конечно же прявил нэчувану свидомисть, развернулся и поехал домой.
или таки продолжал разносить ковид?
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 22:35:36, Вчера [Материал]
+2

Правильно писать Лох и Даун в Буковеле.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 01:31:15, Сегодня [Материал]
+5

Зараз преЗЕдент побачить що у толпи народу купа грошей на Буковель і тарифи ще піднімуть. А в українському локдауні головне щоб шкарпетки з сірниками не покупали...
ax
4 Ax Axovich (ax)   • 12:08:07, Сегодня [Материал]
0

Чим це відрізняється від Софіївської площі у новорічні вихідні? Майже нічим. Але ні. Тим що лижники носять балаклави (рахуй у масках).
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