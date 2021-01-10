Локдаун в Буковеле: толпы отдыхающих и очереди на подъемники показали на видео

В Буковеле несмотря на ужесточение карантина с 8 января на территории комплекса и около подъемников можно наблюдать огромное количество отдыхающих, которые на рождественские праздники и уик-энд продолжают прибывать в этот горнолыжный курорт в Карпатах.
В сети показали видео с толпами туристов в Буковеле в первый день локдауна. Ролик опубликовал 9 января блогер Сергей Наумович в своем Facebook.
Отметим, что горнолыжным курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово, Славское и другие не запрещали работать во время усиленного карантина, хотя определенные ограничения есть. В частности, посетителям запрещают находиться в ресторанах в отелях на период зимнего локдауна, однако сами отели и гостевые дома работают.
Видео: Толпы отдыхающих в Буковеле во время локдауна
"Локдаун. Такой локдаун", - иронизирует автор видео.
В комментариях к публикации он также рассказал, что из-за огромных очередей из авто на дороге к Буковелю ему пришлось простоять в тянучке около двух часов.
"Ехали с Яремче до буки (Буковель) 2,5 часа. Из них 2 часа - 5 км пробки", - пишет Наумович.
Также в сети выкладывают фото с автопробками на дороге на Буковель.
Огромные очереди из авто на дороге на Буковель во время зимнего локдауна (фото: facebook.com)
Украинцы неоднозначно отреагировали на ситуацию с переполненным курортом в Карпатах во время ужесточенного карантина - люди высказывают опасения, что такой бум может аукнуться новым ростом количества заболеваний COVID-19.
Ранее писали о том, что в Украине в первый день локдауна в Карпатах на дороге к курорту Буковель образовались километровые очереди из авто.
или таки продолжал разносить ковид?