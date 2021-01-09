«Карантинный абсурд». Украинцы удивлены и возмущены бессмысленностью некоторых правил зимнего локдауна

С 8 января карантин в Украине ужесточен — запрещена работа непродовольственных магазинов, кинотеатров и посещение школ и вузов, а также введен ряд других ограничений.
Фотографиями и впечатлениями от первого дня карантина делятся пользователи соцсетей.
Больше всего рассказывают о том, что владельцы магазинов, торгующие в том числе пищевыми продуктами, просто заклеили сигнальной лентой непродовольственные товары, попавшие под запрет Минздрава.
Больше всего пользователей смутил запрет продажи носков.