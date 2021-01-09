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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Январь » 9 » 09:53:45

«Карантинный абсурд». Украинцы удивлены и возмущены бессмысленностью некоторых правил зимнего локдауна

Сегодня, 10:06:01 2035 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Карантинный абсурд». Украинцы удивлены и возмущены бессмысленностью некоторых правил зимнего локдауна

 С 8 января карантин в Украине ужесточен — запрещена работа непродовольственных магазинов, кинотеатров и посещение школ и вузов, а также введен ряд других ограничений.

Фотографиями и впечатлениями от первого дня карантина делятся пользователи соцсетей.
 
Больше всего рассказывают о том, что владельцы магазинов, торгующие в том числе пищевыми продуктами, просто заклеили сигнальной лентой непродовольственные товары, попавшие под запрет Минздрава.
 
Больше всего пользователей смутил запрет продажи носков.

Тэги: украина, локдаун
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