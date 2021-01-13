На Житомирщине впервые с октября меньше 6 тысяч больных COVID-19

Впервые за 2,5 месяца в Житомирской области число активных больных COVID-19 снизилось меньше 6000. По состоянию на 13 января 2021 года в Житомирской области выявлено 5913 человек, которые болеют коронавирусом.
Оперативную информацию "Журналу Житомира
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.
В течение суток подтвержден 101 новый случай, 565 человек выздоровели
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Наибольшее количество больных в г. Житомир (2 111), Новоград-Волынском (830), Житомирском (475) районах.
От осложнений, вызванных вирусом, в течение суток умерли 2 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 695 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 27,07% коек
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Статистика на 13 января