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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 13 » 13:38:45

На Житомирщине впервые с октября меньше 6 тысяч больных COVID-19

Вчера, 13:59:45 703 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине впервые с октября меньше 6 тысяч больных COVID-19

 Впервые за 2,5 месяца в Житомирской области число активных больных COVID-19 снизилось меньше 6000. По состоянию на 13 января 2021 года в Житомирской области выявлено 5913 человек, которые болеют коронавирусом.

Оперативную информацию "Журналу Житомира" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

В течение суток подтвержден 101 новый случай, 565 человек выздоровели.

Наибольшее количество больных в г. Житомир (2 111), Новоград-Волынском (830), Житомирском (475) районах.

От осложнений, вызванных вирусом, в течение суток умерли 2 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 695 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 27,07% коек.
 

Статистика на 13 января

Тэги: статистика, covid19
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 21:28:29, Вчера [Материал]
0

Степанов обещал рост заболеваний ковидом после 10 числа. Кто-то поспешил) Теперь мы 2 недели в пустую сидим под замком... ну как сидим: кто-то сидит, а большинство работаю и дальше. Смысл в таком локдауне как и том локдауне выходного дня - остается загадкой. Наверное нам потом скажут, что опять ввели чтобы напугать людей.
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