Ночью в центре Житомира произошел прорыв теплосети

Ночью 20 января в центре Житомира произошел прорыв теплосети, в результате которого отопление выключили в 8 домах. Об этом "ЖЖ
" сообщил Городской информационный центр.
"Порыв теплосети у здания УМВД в переулке Львовском, 4. В результате порыва было временно остановлено теплоснабжение в 8 домах по адресам: ул. Театральная, 3, 5/1; ул. Киевская, 9, 17/1, 11; ул. Покровская, 5; пер. Львовский, 3; площадь Победы, 5/1"
, - говорится в сообщении
.
На место аварии срочно выехала ремонтная бригада теплокоммунэнерго.
По сообщению информационного центра, в 8 часов утра теплоснабжение в домах было полностью восстановлено.
Напомним, 19 января из-за аварийного отключения котельной три десятка зданий на Корбутовке остались без отопления
.