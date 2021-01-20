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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 20 » 10:03:01

Ночью в центре Житомира произошел прорыв теплосети

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Ночью в центре Житомира произошел прорыв теплосети

 Ночью 20 января в центре Житомира произошел прорыв теплосети, в результате которого отопление выключили в 8 домах. Об этом "ЖЖ" сообщил Городской информационный центр.

"Порыв теплосети у здания УМВД в переулке Львовском, 4. В результате порыва было временно остановлено теплоснабжение в 8 домах по адресам: ул. Театральная, 3, 5/1; ул. Киевская, 9, 17/1, 11; ул. Покровская, 5; пер. Львовский, 3; площадь Победы, 5/1", - говорится в сообщении.

На место аварии срочно выехала ремонтная бригада теплокоммунэнерго.

По сообщению информационного центра, в 8 часов утра теплоснабжение в домах было полностью восстановлено.

Напомним, 19 января из-за аварийного отключения котельной три десятка зданий на Корбутовке остались без отопления.
Тэги: авария, отопление, Житомир
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