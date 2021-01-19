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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 19 » 09:48:04

Часть Корбутовки без отопления: теплокоммунэнерго проводит аварийный ремонт

Сегодня, 09:59:05 444 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Часть Корбутовки без отопления: теплокоммунэнерго проводит аварийный ремонт

 В Житомире из-за аварийного отключения котельной три десятка зданий на Корбутовке остались без отопления. Об этом утром 19 января сообщили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго".

"Сегодня ночью РЭС аварийно отключил электричество в центре города. В результате были выключены 1 районная котельная и 2 квартальные. На 8 часов утра работу двух возобновлено. Восстанавливается работа районной котельной РК-5", - информирует коммунальное предприятие.

Из-за аварийного отключения котельной произошли многочисленные порывы труб. Сейчас ведутся аварийные работы.

Адреса домов, в которых отсутствует теплоснабжение:


 

По состоянию на 10:20 работа районной котельной РК-5 восстановлена. Система заполняется теплоносителем. В ближайшее время в домах, которые получают тепло от РК-5, будет полностью восстановлено теплоснабжение.
Тэги: отопление, Житомир, Корбутовка, авария
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1 Name Surname (viewer)   • 11:39:15, Сегодня [Материал]
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Пишуть, що вже відновлюють теплопостачання
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