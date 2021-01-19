Часть Корбутовки без отопления: теплокоммунэнерго проводит аварийный ремонт

В Житомире из-за аварийного отключения котельной три десятка зданий на Корбутовке остались без отопления. Об этом утром 19 января сообщили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго"
.
"Сегодня ночью РЭС аварийно отключил электричество в центре города. В результате были выключены 1 районная котельная и 2 квартальные. На 8 часов утра работу двух возобновлено. Восстанавливается работа районной котельной РК-5"
, - информирует коммунальное предприятие.
Из-за аварийного отключения котельной произошли многочисленные порывы труб. Сейчас ведутся аварийные работы.
Адреса домов, в которых отсутствует теплоснабжение:
По состоянию на 10:20 работа районной котельной РК-5 восстановлена. Система заполняется теплоносителем. В ближайшее время в домах, которые получают тепло от РК-5, будет полностью восстановлено теплоснабжение.
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