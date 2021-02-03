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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 3 » 09:55:43

В Житомире без отопления дюжина домов, школа и приют для сирот

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В Житомире без отопления дюжина домов, школа и приют для сирот

 3 февраля в Житомире из-за прорыва теплосети дюжина домов, школа и приют для детей остались без отопления. Об этом в 9:50 сообщил информационный Telegram-бот городского совета.

"В связи прорывом теплосети от теплоснабжения отключены дома по следующим адресам: ул. Восточная 67, 69, 71, 73А, 75Б, ул. И. Мазепы 84, 88, 88А, ул. Гоголевская 19, 21, ул. Восточная 65, пер. Садовского 5", - говорится в сообщении.

Также без отопления школа №20 и приют для детей-сирот "Солнечный дом".

"Ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за временные неудобства", - отмечают коммунальщики. 
Тэги: Житомир, авария, отопление
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 11:21:20, Сегодня [Материал]
0

Рогожин - злодей. Но почему-то неувольняемый.
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