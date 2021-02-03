В Житомире без отопления дюжина домов, школа и приют для сирот

3 февраля в Житомире из-за прорыва теплосети дюжина домов, школа и приют для детей остались без отопления. Об этом в 9:50 сообщил информационный Telegram-бот городского совета.
"В связи прорывом теплосети от теплоснабжения отключены дома по следующим адресам: ул. Восточная 67, 69, 71, 73А, 75Б, ул. И. Мазепы 84, 88, 88А, ул. Гоголевская 19, 21, ул. Восточная 65, пер. Садовского 5"
, - говорится в сообщении.
Также без отопления школа №20 и приют для детей-сирот "Солнечный дом".
"Ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за временные неудобства"
, - отмечают коммунальщики.