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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 17 » 11:35:55

В Житомире из-за аварии на теплосети в 10 домах и школе выключили отопление

Сегодня, 11:35:55 982 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за аварии на теплосети в 10 домах и школе выключили отопление

 17 ноября в Житомире из-за прорыва теплосети десяток домов, школа и здание Богунского исполкома остались без отопления.

Об этом сообщила прессслужба КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
 

"В связи с порывом теплосети отключено отопление в домах по адресам: ул. Л. Украинки, 2, 4, 10; ул. Чехова, 2, 4; ул. Победы, 43; II пер Чехова, 12, 14, 16 ; ул. Короленко, 5/20", – говорится в сообщении.


Также без отопления СОШ №7 и помещения Богунского исполкома.

"Ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за временные неудобства", - отмечают коммунальщики.
Тэги: отопление, авария, Житомир
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