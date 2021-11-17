В Житомире из-за аварии на теплосети в 10 домах и школе выключили отопление

17 ноября в Житомире из-за прорыва теплосети десяток домов, школа и здание Богунского исполкома остались без отопления.
Об этом сообщила прессслужба КП "Житомиртеплокоммунэнерго
".
"В связи с порывом теплосети отключено отопление в домах по адресам: ул. Л. Украинки, 2, 4, 10; ул. Чехова, 2, 4; ул. Победы, 43; II пер Чехова, 12, 14, 16 ; ул. Короленко, 5/20", – говорится в сообщении.
Также без отопления СОШ №7 и помещения Богунского исполкома.
"Ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за временные неудобства"
, - отмечают коммунальщики.