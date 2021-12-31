Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 31 Декабря 2021    14:01:11
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 31 » 10:11:49

Авария в Житомире: без отопления остались жители 14 домов

Сегодня, 10:11:49 531 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Авария в Житомире: без отопления остались жители 14 домов

 31 декабря в Житомире из-за порыва теплосети более десяти домов остались без отопления. Об этом сообщили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго".

Известно, что авария произошла на трубопроводе диаметром 325 мм, в результате чего произошла утечка теплоносителя.

Отключено отопление в домах по адресам:
 
  • ул. Л. Украинки, 38-а, 38-б, 13,13-а,15;
  • ул. Тютюнника, 23;
  • ул. Покровская, 34, 28;
  • ул. Победы, 54;
  • ул. Домбровского, 2-а, 4, 6;
  • ул. Бандеры, 3, 5.

Работают ремонтные бригады. Коммунальщики говорят, что до конца рабочего дня отопление будет восстановлено.
Тэги: Житомир, авария, отопление
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus