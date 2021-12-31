Авария в Житомире: без отопления остались жители 14 домов

31 декабря в Житомире из-за порыва теплосети более десяти домов остались без отопления. Об этом сообщили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго
".
Известно, что авария произошла на трубопроводе диаметром 325 мм, в результате чего произошла утечка теплоносителя.
Отключено отопление в домах по адресам:
- ул. Л. Украинки, 38-а, 38-б, 13,13-а,15;
- ул. Тютюнника, 23;
- ул. Покровская, 34, 28;
- ул. Победы, 54;
- ул. Домбровского, 2-а, 4, 6;
- ул. Бандеры, 3, 5.
Работают ремонтные бригады. Коммунальщики говорят, что до конца рабочего дня отопление будет восстановлено.