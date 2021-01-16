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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 16 » 09:09:32

В Житомире в 15-градусный мороз три десятка домов остались без отопления

Сегодня, 09:11:52 1599 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в 15-градусный мороз три десятка домов остались без отопления

 16 января в Житомире в связи с аварией на котельной от теплоснабжения отключили более 30 домов. Об этом в 9:00 сообщил информационный Telegram-бот городского совета.

Отопление отсутствует по адресам:
 
  • улица Мазепы 139, 141;
  • улица Домбровского 86;
  • улица К. Острожских 131, 98, 118, 112, 99, 110, 104, 83, 83а, 93, 93, 101, 101а, 97, 95, 95а, 73, 79;
  • улица Монтана 4, 6, 14, 16;
  • пер. Плотницкого 8;
  • улица Грушевского 71, 75, 50/81;
  • улица Киевская 53, 55, 57;
 

"Ремонтная бригада работает. Ориентировочное время завершения работ - 3 часа", - говорится в сообщении.


Стоит отметить, что по состоянию на 9 часов утра температура воздуха составляет 17 градусов мороза.


 
Тэги: Житомир, авария, отопление
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