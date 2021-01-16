В Житомире в 15-градусный мороз три десятка домов остались без отопления

16 января в Житомире в связи с аварией на котельной от теплоснабжения отключили более 30 домов. Об этом в 9:00 сообщил информационный Telegram-бот городского совета.
Отопление отсутствует по адресам:
- улица Мазепы 139, 141;
- улица Домбровского 86;
- улица К. Острожских 131, 98, 118, 112, 99, 110, 104, 83, 83а, 93, 93, 101, 101а, 97, 95, 95а, 73, 79;
- улица Монтана 4, 6, 14, 16;
- пер. Плотницкого 8;
- улица Грушевского 71, 75, 50/81;
- улица Киевская 53, 55, 57;
"Ремонтная бригада работает. Ориентировочное время завершения работ - 3 часа", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по состоянию на 9 часов утра температура воздуха составляет 17 градусов мороза.