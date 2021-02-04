В одном из районов Житомирщины за неделю «накрыли» 4 нелегальные пилорамы

2 февраля правоохранители обнаружили вблизи села Червоные Хатки Романовского района пилорамы, владельцы которых не имели никаких разрешительных документов на работу. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Полицейские сектора реагирования Чудновского отделения вблизи села Червоные Хатки Романовской ОТГ задержали автомобиль с неучтенной древесиной на выезде с местной лесопилки. К тому же во время проверки пилорамы, никаких документов, которые бы узаконивали ее деятельность, владелец территории полицейским предоставить не смог", - информирует полиция.
Во время осмотра территории полицейские обнаружили необработанные бревна, сосновые и дубовые доски, станок кустарного производства для распиловки древесины и другое имущество, которое может свидетельствовать о незаконной деятельности пилорамы.
Еще одну нелегальную лесопилку правоохранители обнаружили у 27-летнего жителя села.
"Никаких регистрационных документов, необходимых для законного функционирования пилорамы человек полицейским не предоставил. Кроме того, при осмотре лесопильни правоохранители обнаружили более полсотни бревен различной древесины, более шестисот уже изготовленных дубовых и сосновых досок, ленточную установку для распыления леса и автомобиль для его перевозки", - сообщает ГУ Нацполиции.
29 января правоохранители также прекратили работу пилорамы в селе Карвиновка, а 1 февраля - вблизи села Гвоздярня. По всем фактам следователи начали уголовные производства.
Правовая квалификация событий - ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет заключения.