В Житомирской области спасли подростка, который застрял посреди реки и едва не замерз насмерть. ФОТО

Ночью 17 февраля в городе Новоград-Волынский полицейские нашли на мели посреди реки замерзшего 16-летнего парня. Чтобы достать скованного холодом парня на берег, правоохранители осуществили рискованную спасательную операцию.
"Около полуночи с 16 на 17 февраля в Новоград-Волынский отдел полиции позвонила взволнованная жительница райцентра. Женщина сообщила, что ее 16-летний сын ушел на прогулку и уже несколько часов не выходит на связь"
, - рассказали в полиции.
Правоохранители быстро установили, что в тот вечер парень отправился на свидание с девушкой, однако общение закончилось около 22 часов. Пара поссорилась: девушка пошла домой, а парень побрел в сторону железнодорожного моста через реку. Вслед за разыскиваемым парнем к мосту отправились полицейские.
"Поскольку местность засыпало снегом, доехать непосредственно к мосту машиной возможности не было. Поэтому мы добрались туда пешком по железнодорожным путям. У моста увидели свежие следы обуви и куртку, в которую по приметам был одет наш юноша. Позвали - и услышали в ответ крики о необходимости помощи", - рассказал капитан полиции Михаил Мостицкий.
Голос раздавался из-под моста. Когда правоохранители спустились с холма к берегу, увидели парня: он сидел на островке посреди реки, скрюченный от холода. Полицейские не могли позволить себе терять время и осторожно шаг за шагом добрались к юноше по ледовой поверхности. В какой-то момент на одном из участков старший лейтенант полиции и сам попал в ловушку, но быстро с помощью коллеги выбрался.
"У парня зуб на зуб не попадал, он был в шоковом состоянии и застыл на морозе. Мы надели на него куртку и быстро сообщили о найденыше медикам и в дежурную часть подразделения. Однако к спасательным автомобилям нужно было еще пройти путь в обратном направлении" , - отметил Михаил Мостицкий.
Поддерживая юношу, правоохранители преодолели расстояние до 1,5 км по льду и снегу по колено. Наверху их встретили врачи "скорой". Парня срочно доставили в медицинское учреждение и госпитализировали после длительного пребывания на холоде.
По словам медиков, юноше крупно повезло, что его так быстро разыскали, ведь шансов дождаться утра и выбраться из беды самостоятельно у него почти не было. Сейчас жизни 16-летнего звягельчанина ничего не угрожает.
Сам же спасенный не смог четко объяснить, как оказался посреди реки на мели.