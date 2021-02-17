В Житомирской области спасли подростка, который застрял посреди реки и едва не замерз насмерть. ФОТО

"Поскольку местность засыпало снегом, доехать непосредственно к мосту машиной возможности не было. Поэтому мы добрались туда пешком по железнодорожным путям. У моста увидели свежие следы обуви и куртку, в которую по приметам был одет наш юноша. Позвали - и услышали в ответ крики о необходимости помощи", - рассказал капитан полиции Михаил Мостицкий.

"У парня зуб на зуб не попадал, он был в шоковом состоянии и застыл на морозе. Мы надели на него куртку и быстро сообщили о найденыше медикам и в дежурную часть подразделения. Однако к спасательным автомобилям нужно было еще пройти путь в обратном направлении" , - отметил Михаил Мостицкий.