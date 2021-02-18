Полиция разоблачила мошенников, которые зарабатывали на «покупке» техники: в состав банды входили жители Житомирщины

"Расчеты в полном объеме обещали провести после того, как смотрят товар, чтобы не тратить лишние средства на пересылку денег за продукцию. Ничего не подозревая, продавцы соглашались на их предложения. После отправки товара получали его по поддельным документам, вклеивали фотографии и вписывали в паспорт данные получателя, оплачивая только его пересылку. В дальнейшем меняли номера телефонов, чтобы их невозможно было найти", - рассказывают полицейские.