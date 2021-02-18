Полиция разоблачила мошенников, которые зарабатывали на «покупке» техники: в состав банды входили жители Житомирщины

Правоохранители заявили о разоблачении мошеннической схемы, которую организовал мужчина во время пребывания в СИЗО. В состав преступной группы входили жители Житомирской области.
"Находясь в Ровенском СИЗО, 31-летний мужчина организовал мошенническую "схему". Его сообщники - арестованные и жители Житомирской области. После выхода из следственного изолятора он продолжил координировать действия всех участников. Работала группа под контролем так называемого "смотрящего" за учреждением и часть средств отдавали в так называемый общак"
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По данным следствия, мужчины искали объявления в интернете о продаже бытовой техники и связывались с продавцом. В дальнейшем договаривались об отправке товара на имя знакомого или родственника продавца в определенный регион.
"Расчеты в полном объеме обещали провести после того, как смотрят товар, чтобы не тратить лишние средства на пересылку денег за продукцию. Ничего не подозревая, продавцы соглашались на их предложения. После отправки товара получали его по поддельным документам, вклеивали фотографии и вписывали в паспорт данные получателя, оплачивая только его пересылку. В дальнейшем меняли номера телефонов, чтобы их невозможно было найти", - рассказывают полицейские.
В настоящее время известно о 10 пострадавших из разных регионов страны, которых обманули злоумышленники. Общая сумма нанесенного гражданам ущерба достигает двух миллионов гривен.
По результатам оперативных мероприятий правоохранители изъяли более 100 единиц различной бытовой техники, в частности телевизоры, квадрокоптер, кофеварки, фотоаппараты и тому подобное. Кроме того, 47 мобильных телефонов, 14 мешков с семенами мака, 105 женских курток, оружие и составные части к нему, "черновые" записи.
"Организатору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. После проведения необходимых процессуальных мероприятий правовая оценка будет предоставлена действиям участников преступной группировки"
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