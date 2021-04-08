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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 8 » 12:30:30

В Житомире возле кафе внезапно умерла молодая художница. ФОТО

Сегодня, 12:52:47 3286 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возле кафе внезапно умерла молодая художница. ФОТО

 В центре Житомира на улице Лятошинского 7 апреля умерла художница Александра Кальманович. Женщине внезапно стало плохо и она упала. Бригада скорой помощи не смогла её спасти.

Об этом сообщают житомиряне в соцсетях, передает сайт Житомир инфо.

«Саша была очень талантливой художницей и визажисткой. Вчера расписывала в «Барбаросса» упала и умерла. Очень долго ехала «скорая», делали массаж сердца, но не спасли», - рассказала житомирянка.
 

 

В телеграмм-канале «Телеграм Житомира» сообщают, что у  проблем со здоровьем не было.
 

«Молодая девушка, которую вчера реанимировали под баром "Барбаросса", к сожалению, умерла. Это талантливая художница, житомирянка Александра Кальманович. Ей было 32 года. Она работала над оформлением дизайна интерьера в баре "Барбаросса", а именно рисовала золотую зебру на стене заведения. Проблем со здоровьем не было, но в последние дни, кажется, немного болела шея. Причина внезапной смерти - инфаркт», - говорится в сообщении.

 
В полиции Житомирской области отметили, что причина смерти в данный момент устанавливается.
 

«В 19.40 поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что констатирована смерть жительницы областного центра 1987 года рождения. В настоящее время тело направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз для проведения вскрытия и установления причин смерти», - отметила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.


В социальных сетях друзья Александры публикуют ее фото и слова соболезнования. 



Тэги: Житомир, художница, Смерть
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