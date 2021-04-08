В Житомире возле кафе внезапно умерла молодая художница. ФОТО

«Молодая девушка, которую вчера реанимировали под баром "Барбаросса", к сожалению, умерла. Это талантливая художница, житомирянка Александра Кальманович. Ей было 32 года. Она работала над оформлением дизайна интерьера в баре "Барбаросса", а именно рисовала золотую зебру на стене заведения. Проблем со здоровьем не было, но в последние дни, кажется, немного болела шея. Причина внезапной смерти - инфаркт», - говорится в сообщении.