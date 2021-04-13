В житомирском аэропорту хотят разместить еще одну экспозицию музея космонавтики

"Помещение должно быть таким, чтобы оно не повторяло уже существующие музеи, а демонстрировало нашу концепцию, ведь мы не совсем технический музей, мы - мировоззренческий музей, - отметила Ирина Дячук. - Мы рассказываем не об истории, а о будущем. Это и должны воспроизвести".