В житомирском аэропорту хотят разместить еще одну экспозицию музея космонавтики

В Житомире за деньги меценатов на территории аэропорта планируют построить еще одно помещение Национального музея космонавтики имени С.П. Королёва.
Об этом 12 апреля во время торжеств, посвященных шестидесятилетию первого полета человека в космос, рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко, передает "Суспільне".
"Надеюсь, что построим взлетно-посадочную полосу, новый аэропорт, - рассказал Виталий Бунечко. - И еще одна экспозиция музея будет выставлена в аэропорту Житомира".
Сейчас Национальный музей космонавтики имени С. П. Королёва имеет два помещения. В первом - собрана коллекция образцов космической техники, снаряжения космонавтов и фотографии. А напротив размещается мемориальный дом-музей Сергея Королёва. В обоих помещениях не хватает площадей для интерактивных экспонатов. Однако, по словам директора музея, в филиале, который планируют построить, нужно сохранить общую концепцию заведения.
"Помещение должно быть таким, чтобы оно не повторяло уже существующие музеи, а демонстрировало нашу концепцию, ведь мы не совсем технический музей, мы - мировоззренческий музей, - отметила Ирина Дячук. - Мы рассказываем не об истории, а о будущем. Это и должны воспроизвести".
По словам Ирины Дячук, в обсуждении относительно размещения нового здания музея, кроме музейщиков, должны участвовать архитекторы, житомиряне.
"Я считаю, что их мнение нужно спрашивать. Мне всегда жаль здание кинотеатра "Космос", который находится в районе, который является исторически космическим. Даже улицы там называются космическими именами. Я бы рассматривала и такую возможность", - отметила руководитель музея.
Чтобы строительство началось, нужно определять источник финансирования, провести конкурс на эскизный проект и разработать проектно-сметную документацию. Сроки проведения этих работ пока не определены.
Напомним, в сентябре 2020 года Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального.