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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 13 » 08:55:38

В житомирском аэропорту хотят разместить еще одну экспозицию музея космонавтики

Вчера, 09:10:38 1086 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском аэропорту хотят разместить еще одну экспозицию музея космонавтики

 В Житомире за деньги меценатов на территории аэропорта планируют построить еще одно помещение Национального музея космонавтики имени С.П. Королёва.

Об этом 12 апреля во время торжеств, посвященных шестидесятилетию первого полета человека в космос, рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко, передает "Суспільне".
 

"Надеюсь, что построим взлетно-посадочную полосу, новый аэропорт, - рассказал Виталий Бунечко. - И еще одна экспозиция музея будет выставлена ​​в аэропорту Житомира".


Сейчас Национальный музей космонавтики имени С. П. Королёва имеет два помещения. В первом - собрана коллекция образцов космической техники, снаряжения космонавтов и фотографии. А напротив размещается мемориальный дом-музей Сергея Королёва. В обоих помещениях не хватает площадей для интерактивных экспонатов. Однако, по словам директора музея, в филиале, который планируют построить, нужно сохранить общую концепцию заведения.
 

"Помещение должно быть таким, чтобы оно не повторяло уже существующие музеи, а демонстрировало нашу концепцию, ведь мы не совсем технический музей, мы - мировоззренческий музей, - отметила Ирина Дячук. - Мы рассказываем не об истории, а о будущем. Это и должны воспроизвести".

 

По словам Ирины Дячук, в обсуждении относительно размещения нового здания музея, кроме музейщиков, должны участвовать архитекторы, житомиряне.
 

"Я считаю, что их мнение нужно спрашивать. Мне всегда жаль здание кинотеатра "Космос", который находится в районе, который является исторически космическим. Даже улицы там называются космическими именами. Я бы рассматривала и такую ​​возможность", - отметила руководитель музея.


Чтобы строительство началось, нужно определять источник финансирования, провести конкурс на эскизный проект и разработать проектно-сметную документацию. Сроки проведения этих работ пока не определены.

Напомним, в сентябре 2020 года Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального.
Тэги: музей космонавтики, Житомир
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Комментариев: 5
RaID
1 Сергій (RaID)   • 10:45:04, Вчера [Материал]

Просто порівняйте з цим музеєм: https://g.page/RocketCenterUSA?share
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 14:49:29, Вчера [Материал]

Если найдешь финансирование - обязательно сравним.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 15:02:08, Вчера [Материал]

а что сравнивать?
и тот и тот нудное говно, ВДНХстайл
просто в амеровском барахла побольше

у гугля кстати есть прелестный ресурс
artsandculture.google.com
и не надо ногами ходить...
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 10:51:56, Вчера [Материал]

ви той аеропорт запустіть спочатку
Легионер
3 Александр (Легионер)   • 12:41:38, Вчера [Материал]

А чего стесняться? Открывайте уже вместо аэродрома космопорт. Регулярные рейсы на Марс и Юпитер. Чартеры до Венеры, Хургады и Буковеля. Уже если свистеть, то масштабно!
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