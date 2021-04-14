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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 14 » 10:17:05

На фасад памятника архитектуры планируют вернуть кованые балконы

Вчера, 10:39:44 1926 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На фасад памятника архитектуры планируют вернуть кованые балконы

 В Житомире три года назад из дома на Большой Бердичевской, 14, который является памятником архитектуры, срезали аутентичные кованые балконные ограждения.

Вопрос об их восстановлении планируют рассмотреть на заседании комиссии Житомирского облсовета, передает "Суспільне".
 

"Как мне объяснили, было предписание городской архитектуры о том, что ограждения находятся в аварийном состоянии. Вместо них поставили не аутентичные ограждения. Мы обратились в областной совет и попросили вернуть аутентичное состояние здания и этих балконов и получили ответ с информацией о том, что пока на это нет средств", - рассказала депутат Житомирского облсовета Светлана Парфентиева.




Краевед Георгий Мокрицкий говорит, что дом на Большой Бердичевской имеет свою историю. Его построили в начале 20 века.
 

"Дом построил каретный король Фельденкрайз, который занимался перевозками в Новоград-Волынский, Бердичев, Киев и имел большие прибыли, - говорит Мокрицкий. - Это был доходный дом, в котором он и жил. Сейчас это здание является памятником архитектуры".




По словам краеведа, такие же аутентичные балконные ограждения установлены на доме, который стоит на углу Большой Бердичевской и Старого бульвара.

Житомирянин Валерия Арушанян является председателем ОСМД этого дома. Мужчина говорит, что жители договорились во время ремонта квартир не менять фасад здания.
 

Фото: Суспільне
 

"Мы договорились на общем собрании, что, согласно закону, балконы являются собственностью и ответственностью самого владельца квартиры. Поэтому люди должны лично, за свои деньги, обновлять аварийные балконы. Это стоит около 15-20 тысяч гривен", - рассказал Валерий.


Вопрос восстановления балконных ограждений на Большой Бердичевской, 14 рассмотрят на заседании гуманитарной комиссии областного совета, которое состоится после отмены карантина.
Тэги: балконы, Житомир
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