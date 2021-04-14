На фасад памятника архитектуры планируют вернуть кованые балконы

"Как мне объяснили, было предписание городской архитектуры о том, что ограждения находятся в аварийном состоянии. Вместо них поставили не аутентичные ограждения. Мы обратились в областной совет и попросили вернуть аутентичное состояние здания и этих балконов и получили ответ с информацией о том, что пока на это нет средств", - рассказала депутат Житомирского облсовета Светлана Парфентиева.
"Дом построил каретный король Фельденкрайз, который занимался перевозками в Новоград-Волынский, Бердичев, Киев и имел большие прибыли, - говорит Мокрицкий. - Это был доходный дом, в котором он и жил. Сейчас это здание является памятником архитектуры".
"Мы договорились на общем собрании, что, согласно закону, балконы являются собственностью и ответственностью самого владельца квартиры. Поэтому люди должны лично, за свои деньги, обновлять аварийные балконы. Это стоит около 15-20 тысяч гривен", - рассказал Валерий.