На фасад памятника архитектуры планируют вернуть кованые балконы

"Как мне объяснили, было предписание городской архитектуры о том, что ограждения находятся в аварийном состоянии. Вместо них поставили не аутентичные ограждения. Мы обратились в областной совет и попросили вернуть аутентичное состояние здания и этих балконов и получили ответ с информацией о том, что пока на это нет средств", - рассказала депутат Житомирского облсовета Светлана Парфентиева.