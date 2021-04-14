В Житомире на скользкой дороге легковушка врезалась в отбойник. ФОТО

Утром 14 апреля в Житомире на улице Чудновской водитель на скользкой дороге не справился с управлением и въехал в колесоотбойник.
Об этом сообщает Житомир.info
со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомирской области.
«Прибыв по адресу улица Чудновская, 22, экипаж выяснил, что 19-летний житомирянин, управляя автомобилем Renault Megane, не придерживался бокового интервала и совершил наезд на колесоотбойник»
, - рассказала Татьяна Носадчук, пресс-офицер патрульной полиции.
ДТП обошлось без травмированных. На водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП, а также вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП.
Напомним, во время гололедицы и дождей на этом участке дороги регулярно случаются аварии
.
Фото: патрульная полиция