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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 14 » 10:52:30

В Житомире на скользкой дороге легковушка врезалась в отбойник. ФОТО

Вчера, 10:54:30 1360 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на скользкой дороге легковушка врезалась в отбойник. ФОТО

 Утром 14 апреля в Житомире на улице Чудновской водитель на скользкой дороге не справился с управлением и въехал в колесоотбойник.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомирской области.

«Прибыв по адресу улица Чудновская, 22, экипаж выяснил, что 19-летний житомирянин, управляя автомобилем Renault Megane, не придерживался бокового интервала и совершил наезд на колесоотбойник», - рассказала Татьяна Носадчук, пресс-офицер патрульной полиции.

ДТП обошлось без травмированных. На водителя составили протокол по ст. 124 КУоАП, а также вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП.

Напомним, во время гололедицы и дождей на этом участке дороги регулярно случаются аварии.







Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:34:09, Вчера [Материал]

водитель всегда виноват....
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