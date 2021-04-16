ВР разрешила украинским мужчинам уходить в декрет

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, которым урегулирован вопрос равных возможностей ухода за ребенком для обоих родителей и предусмотрен новый вид отпуска для мужчин при рождении ребенка.
За соответствующий закон № 3695
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком" проголосовали 269 народных депутатов, передает "Укринформ
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Как указано в пояснительной записке, закон устраняет законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком, и создает предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине.
Документ предусматривает определение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внесение соответствующих изменений в статьи 179, 181 Кодекса законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины "Об отпусках" .
Законом также определено, что Кодекс законов о труде и закон «Об отпусках» должен быть дополнен новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя.
Так, закон предусматривает, что одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней) при рождении ребенка предоставляется мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, не состоящего в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).
Отмечается, что только один человек из указанных категорий может получить отпуск при рождении ребенка.
Кроме этого, принятым документом предусмотрено, что для работников, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей и отцов, воспитывающих ребенка без отца (матери), в том числе в случае длительного пребывания матери в больничном учреждении, может устанавливаться сокращение продолжительности рабочего времени за счет средств предприятий, учреждений, организаций.
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.