Частная школа построит в Житомире новый учебный корпус: уже нашли земельный участок

В Житомире на Корбутовке частная школа «Всесвіт» планирует построить новый учебный корпус. На прошлой сессии горсовета депутаты выделили земельный участок под строительство.
Об этом 16 апреля на своей Facebook-странице сообщил городской голова Сергей Сухомлин
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«Сейчас школа арендует здание, принадлежащее областному совету. Помещение находится на улице Корабельной, туда неудобно добираться. В планах - с помощью спонсоров построить школу на Корбутовке и увеличить количество учеников в несколько раз. Этот проект важен не только для самой школы, но и для Корбутовки. В этом микрорайоне много новостроек. Для большего количества детей необходимо и больше школ. Для нас главное, чтобы этот проект был современным и удобным для детей и родителей», - отметил мэр Житомира.
В городском совете сообщили, что корпус построят в переулке Речном, 11, где находился полуразрушенный бывший детский сад.
«По условиям тендерной документации, здание демонтировали с 26 октября по 30 ноября 2020 года», - информирует горсовет.
Школа «Всесвіт» работает в Житомире с 1994 года. Сейчас там учатся около 200 детей.