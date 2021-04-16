Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 17 Апреля 2021    02:42:12
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 16 » 16:44:45

Частная школа построит в Житомире новый учебный корпус: уже нашли земельный участок

Вчера, 17:02:45 732 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Частная школа построит в Житомире новый учебный корпус: уже нашли земельный участок

 В Житомире на Корбутовке частная школа «Всесвіт» планирует построить новый учебный корпус. На прошлой сессии горсовета депутаты выделили земельный участок под строительство.

Об этом 16 апреля на своей Facebook-странице сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

«Сейчас школа арендует здание, принадлежащее областному совету. Помещение находится на улице Корабельной, туда неудобно добираться. В планах - с помощью спонсоров построить школу на Корбутовке и увеличить количество учеников в несколько раз. Этот проект важен не только для самой школы, но и для Корбутовки. В этом микрорайоне много новостроек. Для большего количества детей необходимо и больше школ. Для нас главное, чтобы этот проект был современным и удобным для детей и родителей», - отметил мэр Житомира.


В городском совете сообщили, что корпус построят в переулке Речном, 11, где находился полуразрушенный бывший детский сад.

«По условиям тендерной документации, здание демонтировали с 26 октября по 30 ноября 2020 года», - информирует горсовет.

Школа «Всесвіт» работает в Житомире с 1994 года. Сейчас там учатся около 200 детей.
Тэги: Корбутовка, Житомир, строительство, школа
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus