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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Апрель » 30 » 11:05:08

Житомирское «Полесье» одержало первую победу на обновленном центральном стадионе

Сегодня, 11:08:08 637 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское «Полесье» одержало первую победу на обновленном центральном стадионе

 Футбольный клуб "Полесье" в матче 24 тура Первой лиги обыграл луцкую "Волынь". Это первая победа полесских волков на реконструированном Центральном стадионе Житомира.

ФК "Волынь" был фаворитом поединка, но уже с первых минут житомиряне начали агрессивно и с умели забить быстрый мяч. В простой ситуации Приймак отпасовал на Леванидова, тот неуклюже мяч остановил, Коваль набежал, обокрал вратаря и покатил в пустые ворота. 1:0.

До перерыва матч не изобиловал опасными моментами. Запомнилось разве что давление "Волыни" на ворота Маханькова перед свистком арбитра, но парочка угловых и дальних ударов не принесли гостям желаемого.
 

Правда и сами не преуспели в атаке. Шансы у "Волыни" появились после первого игрового часа. Галенков вынужденно ударил по ногам Климца, убегавшего на рандеву с кипером "Полесья" и увидел перед собой прямой красный свет.

Но и в большинстве "Волынь" не сумела вскрыть грамотно обороняющихся хозяев.

"Полесье" добывает вторую кряду победу и, что главное, первую победу на главном стадионе Житомира. Команда Шищенко приближается к "Горняку-Спорт" в таблице.

Man of the Match: Станислав Коваль (Полесье)

В минувшем туре молодой нападающий вышел на замену и дважды забил, обеспечив победу "Полесью". В этот раз Шищенко доверил игроку место в старте и тот оправдал все надежды.

Тэги: Житомир, ФК Полесье, футбол
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