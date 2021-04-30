Житомирское «Полесье» одержало первую победу на обновленном центральном стадионе

Футбольный клуб "Полесье" в матче 24 тура Первой лиги обыграл луцкую "Волынь". Это первая победа полесских волков на реконструированном Центральном стадионе Житомира.
ФК "Волынь" был фаворитом поединка, но уже с первых минут житомиряне начали агрессивно и с умели забить быстрый мяч. В простой ситуации Приймак отпасовал на Леванидова, тот неуклюже мяч остановил, Коваль набежал, обокрал вратаря и покатил в пустые ворота. 1:0.
До перерыва матч не изобиловал опасными моментами. Запомнилось разве что давление "Волыни" на ворота Маханькова перед свистком арбитра, но парочка угловых и дальних ударов не принесли гостям желаемого.
Правда и сами не преуспели в атаке. Шансы у "Волыни" появились после первого игрового часа. Галенков вынужденно ударил по ногам Климца, убегавшего на рандеву с кипером "Полесья" и увидел перед собой прямой красный свет.
Но и в большинстве "Волынь" не сумела вскрыть грамотно обороняющихся хозяев.
"Полесье" добывает вторую кряду победу и, что главное, первую победу на главном стадионе Житомира. Команда Шищенко приближается к "Горняку-Спорт" в таблице.
Man of the Match: Станислав Коваль (Полесье)
В минувшем туре молодой нападающий вышел на замену и дважды забил, обеспечив победу "Полесью". В этот раз Шищенко доверил игроку место в старте и тот оправдал все надежды.