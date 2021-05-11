В Житомире задержали «закладчика», который прятал наркотики в городском парке

В центре Житомира во время патрулирования правоохранители задержали мужчину, который в городском парке планировал сделать более сотни "закладок" наркотиков.
"8 мая, патрулируя улицы областного центра, нацгвардейцы заметили молодого человека, который подозрительно себя вел. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него пакетики с порошкообразным массой ... Во время документирования всех обстоятельств полицейские выяснили, что 32-летний житель Житомирского района имел при себе более 70 полиэтиленовых пакетов с расфасованной порошкообразным массой"
, - информирует полиция Житомирщины.
В дальнейшем правоохранители установили, что мужчина успел сделать так называемые "закладки", оставив в обусловленных местах расфасованные наркотические средства. Всего полицейские обнаружили более 40 таких закладок, расположенных преимущественно на территории городского парка.
Все обнаруженное изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.
Фото: ГУНП
"Мы выясняем происхождение наркотических веществ и пути их сбыта в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украина", - сообщил начальник Житомирского РО полиции Сергей Синявский.
Предварительно установлено, что мужчина занимался таким "бизнесом" непродолжительное время, ранее в поле зрения полицейских он не попадал. Ему может грозить лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.