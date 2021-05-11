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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 11 » 11:15:48

В Житомире задержали «закладчика», который прятал наркотики в городском парке

Вчера, 11:20:48 1059 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали «закладчика», который прятал наркотики в городском парке

 В центре Житомира во время патрулирования правоохранители задержали мужчину, который в городском парке планировал сделать более сотни "закладок" наркотиков.

"8 мая, патрулируя улицы областного центра, нацгвардейцы заметили молодого человека, который подозрительно себя вел. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него пакетики с порошкообразным массой ... Во время документирования всех обстоятельств полицейские выяснили, что 32-летний житель Житомирского района имел при себе более 70 полиэтиленовых пакетов с расфасованной порошкообразным массой", - информирует полиция Житомирщины.



В дальнейшем правоохранители установили, что мужчина успел сделать так называемые "закладки", оставив в обусловленных местах расфасованные наркотические средства. Всего полицейские обнаружили более 40 таких закладок, расположенных преимущественно на территории городского парка.

Все обнаруженное изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.

Фото: ГУНП
 

"Мы выясняем происхождение наркотических веществ и пути их сбыта в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украина", - сообщил начальник Житомирского РО полиции Сергей Синявский.


Предварительно установлено, что мужчина занимался таким "бизнесом" непродолжительное время, ранее в поле зрения полицейских он не попадал. Ему может грозить лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Тэги: закладчик, наркотики, Житомир, полиция
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