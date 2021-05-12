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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 12 » 09:49:18

УПЦ МП хотела арендовать помещение в Житомирском военном госпитале: суд отказал

Вчера, 10:16:18 834 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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УПЦ МП хотела арендовать помещение в Житомирском военном госпитале: суд отказал

 Свято-Серафимовский приход Украинской православной церкви обратился в суд с иском, в котором просила обязать КЭО г. Житомира заключить на новый срок договор аренды на нежилое помещение клуба площадью 25,7 кв. м, находящегося на территории Житомирского военного госпиталя.

Как сообщает Житомир инфо, одним из аргументов иска было то, что указанное помещение является церковным сооружением, памятником архитектуры местного значения, поскольку еще 18 октября 1910 года было освящено и относится к Украинской православной церкви.

Хозяйственный суд Житомирской области постановлением от 29 сентября 2020 года принял исковое заявление к рассмотрению, открыл производство по делу.



Решением от 25 марта 2021 года суд отказал приходу УПЦ Московского патриархата в удовлетворении иска. Решение хозяйственного суда вступило в законную силу 27 апреля 2021 года.
 

«Матеріалами справи підтверджено та не заперечується сторонами, що 01.08.2017 між Свято-Серафимівською парафією Української православної церкви (позивач, орендар) та КЕВ м. Житомира (відповідач, орендодавець) було укладено Договір оренди № 111/207 нерухомого військового майна, розташованого в Житомирському гарнізоні за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 22, військове містечко №13, нежитлові приміщення інв. №4. Згідно з п. 1.1. Договору, предметом оренди є військове майно - нежитлові приміщення клубу площею 25,7 кв.м. в будівлі інв. №4, військового містечка №13, що знаходиться на балансі КЕВ м. Житомир та розміщене за вищевказаною адресою. У п. 10.1 Договору сторони обумовили, що цей Договір укладено строком на 2 роки 11 місяців, що діє з 01.08.2017 до 01.07.2020 включно... Судом встановлено, що Командир ВЧ А1065 підполковник медичної служби О.Серебряков направив Начальнику КЕВ м. Житомир повідомлення від 13.05.2020 за №1153, зокрема, про те, що командування частини у подальшому не планує до здачі в оренду під Храм Св. Прп. Серафіма Саровського УПЦ Московського патріархату на території військового госпіталю для задоволення релігійних потреб; клопоче про припинення чинності дії договору оренди №111/2017 до 01.07.2020, у зв`язку із службовою необхідністю та потребою у вказаному приміщенні для виконання завдань за призначенням військового госпіталю», - говорится в решении суда.


Приход освобождать помещение не захотел и арендодатель напомнил, что: согласно поручению заместителя министра обороны Украины от 08.10.2018 «недопустимо пребывание Украинской православной церкви (Московского патриархата) в воинских частях, госпиталях и т.д. всех военных формирований».

«Учитывая указанное и неоднократные обращения ВЧ-А1065, КЭО г. Житомир не намерен продлевать договор аренды №111/2017 от 01.08.2017. Также в указанном письме арендодатель требовал освободить арендуемые помещения после подписания акта приема-передачи. Однако 14.07.2020 арендодателем было получено предложение от арендатора о заключении договора аренды сроком на три года на период с 01.07.2020 по 01.07.2023», - говорится в материалах суда.

Тэги: суд аренда, Военный госпиталь, УПЦ МП
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