УПЦ МП хотела арендовать помещение в Житомирском военном госпитале: суд отказал

Свято-Серафимовский приход Украинской православной церкви обратился в суд с иском, в котором просила обязать КЭО г. Житомира заключить на новый срок договор аренды на нежилое помещение клуба площадью 25,7 кв. м, находящегося на территории Житомирского военного госпиталя.
Как сообщает Житомир инфо
, одним из аргументов иска было то, что указанное помещение является церковным сооружением, памятником архитектуры местного значения, поскольку еще 18 октября 1910 года было освящено и относится к Украинской православной церкви.
Хозяйственный суд Житомирской области постановлением от 29 сентября 2020 года принял исковое заявление к рассмотрению, открыл производство по делу.
Решением от 25 марта 2021 года суд отказал приходу УПЦ Московского патриархата в удовлетворении иска. Решение хозяйственного суда вступило в законную силу 27 апреля 2021 года.
«Матеріалами справи підтверджено та не заперечується сторонами, що 01.08.2017 між Свято-Серафимівською парафією Української православної церкви (позивач, орендар) та КЕВ м. Житомира (відповідач, орендодавець) було укладено Договір оренди № 111/207 нерухомого військового майна, розташованого в Житомирському гарнізоні за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 22, військове містечко №13, нежитлові приміщення інв. №4. Згідно з п. 1.1. Договору, предметом оренди є військове майно - нежитлові приміщення клубу площею 25,7 кв.м. в будівлі інв. №4, військового містечка №13, що знаходиться на балансі КЕВ м. Житомир та розміщене за вищевказаною адресою. У п. 10.1 Договору сторони обумовили, що цей Договір укладено строком на 2 роки 11 місяців, що діє з 01.08.2017 до 01.07.2020 включно... Судом встановлено, що Командир ВЧ А1065 підполковник медичної служби О.Серебряков направив Начальнику КЕВ м. Житомир повідомлення від 13.05.2020 за №1153, зокрема, про те, що командування частини у подальшому не планує до здачі в оренду під Храм Св. Прп. Серафіма Саровського УПЦ Московського патріархату на території військового госпіталю для задоволення релігійних потреб; клопоче про припинення чинності дії договору оренди №111/2017 до 01.07.2020, у зв`язку із службовою необхідністю та потребою у вказаному приміщенні для виконання завдань за призначенням військового госпіталю», - говорится в решении суда.
Приход освобождать помещение не захотел и арендодатель напомнил, что: согласно поручению заместителя министра обороны Украины от 08.10.2018 «недопустимо пребывание Украинской православной церкви (Московского патриархата) в воинских частях, госпиталях и т.д. всех военных формирований»
.
«Учитывая указанное и неоднократные обращения ВЧ-А1065, КЭО г. Житомир не намерен продлевать договор аренды №111/2017 от 01.08.2017. Также в указанном письме арендодатель требовал освободить арендуемые помещения после подписания акта приема-передачи. Однако 14.07.2020 арендодателем было получено предложение от арендатора о заключении договора аренды сроком на три года на период с 01.07.2020 по 01.07.2023»
, - говорится в материалах суда.