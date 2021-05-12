Забастовка с «душком» окончена: в Житомире возобновили работу ассенизаторские службы

"Люди очень возмущаются, потому что кто-то живет на большую зарплату и может себе позволить, а пенсионерам, что делать? Мы не работали и люди вынуждены платить, потому что течет из дворов и отовсюду, - говорит Леонид Кончаковский. - Улучшений никаких водоканал нам не сделал, только требуют больше платить, а условий нет. Не знаю в чем разница между водой, той, что мы выкачиваем в частном секторе, и той, где люди живут в многоэтажках. Все то же, но этим сделали стоимость в 2 раза больше".
"Также качество их сточных вод должно быть приведено к нормативам, а в случае, если это невозможно, то нужно заключить дополнительный договор с КП "Житомирводоканал", где указан повышенный тариф на сверхнормативно загрязненные стоки. Плата будет зависеть от качества стоков, которые перевозчики сбрасывают на наши ливневые станции", - сказала Лариса Продеус.