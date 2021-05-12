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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 12 » 17:55:35

Забастовка с «душком» окончена: в Житомире возобновили работу ассенизаторские службы

Вчера, 17:55:35 825 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Забастовка с «душком» окончена: в Житомире возобновили работу ассенизаторские службы

 12 мая в Житомире возобновили работу ассенизаторские службы, откачивающие канализационные стоки из выгребных ям частного сектора. Службы подписали новые договора с Житомирводоканалом.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на предпринимателя, который оказывает услуги ассенизатора. По его словам, цена на откачку канализационных ям для частного сектора с 12 мая выросла вдвое. Сейчас стоимость откачки 4 кубометров стоков - 600 гривен.
 

"Люди очень возмущаются, потому что кто-то живет на большую зарплату и может себе позволить, а пенсионерам, что делать? Мы не работали и люди вынуждены платить, потому что течет из дворов и отовсюду, - говорит Леонид Кончаковский. - Улучшений никаких водоканал нам не сделал, только требуют больше платить, а условий нет. Не знаю в чем разница между водой, той, что мы выкачиваем в частном секторе, и той, где люди живут в многоэтажках. Все то же, но этим сделали стоимость в 2 раза больше".


Представительница "Житомирводоканала" Лариса Продеус говорит, что новые договоры сотрудничества с водоканалом подписали 22 перевозчика-ассенизатора. Одно из новых требований - установка на машинах gps-трекеров.
 

"Также качество их сточных вод должно быть приведено к нормативам, а в случае, если это невозможно, то нужно заключить дополнительный договор с КП "Житомирводоканал", где указан повышенный тариф на сверхнормативно загрязненные стоки. Плата будет зависеть от качества стоков, которые перевозчики сбрасывают на наши ливневые станции", - сказала Лариса Продеус.


Ранее мэрия и водоканал объяснили, почему подняли тарифы на вывоз нечистот.
Тэги: Житомир, забастовка, тарифы, ассенизаторы
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Комментариев: 2
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 18:47:47, Вчера [Материал]

У споживача немає вибору - заплатить за все...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:22:21, Вчера [Материал]

совки никак не вымрут
рыночек на дворе, предложений больше чем желающих их принять
будет как с песком
сливать в поле и отстегнуть полицаям
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