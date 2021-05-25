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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 25 » 15:20:23

В Житомире произошло ДТП с участием трех автомобилей, одного человека госпитализировали. ФОТО

Сегодня, 15:20:58 796 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире произошло ДТП с участием трех автомобилей, одного человека госпитализировали. ФОТО

 25 мая в Житомире столкнулись сразу три автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:00 на проспекте Независимости. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции

"Сегодня в 13:10 патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на проспекте Независимости, 63. На месте происшествия инспекторы установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей BMW, Fiat Ducato и Infiniti", - информируют правоохранители.

В результате ДТП пассажир Fiat Ducato получил телесные повреждения и был госпитализирован в областную больницу.

Транспортные средства получили механические повреждения. На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия. Движение частично затруднено.



Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 17:24:59, Сегодня [Материал]

С какой скоростью нужно было ехать чтоб такое ДТП сделать?
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