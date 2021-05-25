В Житомире произошло ДТП с участием трех автомобилей, одного человека госпитализировали. ФОТО

25 мая в Житомире столкнулись сразу три автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:00 на проспекте Независимости. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции
"Сегодня в 13:10 патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на проспекте Независимости, 63. На месте происшествия инспекторы установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей BMW, Fiat Ducato и Infiniti"
, - информируют правоохранители.
В результате ДТП пассажир Fiat Ducato получил телесные повреждения и был госпитализирован в областную больницу.
Транспортные средства получили механические повреждения. На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия. Движение частично затруднено.
Фото: патрульная полиция