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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 4 » 08:56:36

Верховный Суд поставил точку: разрешение на масштабную добычу янтаря в Житомирской области отменено

Сегодня, 08:56:19 676 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Верховный Суд поставил точку: разрешение на масштабную добычу янтаря в Житомирской области отменено

 Верховный Суд Украины отменил незаконно предоставленное спецразрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку янтаря в Житомирской области на площади более 10,6 тыс. га.
 

"Речь идет о том, что Государственной службой геологии и недр Украины в 2016 году предоставлено обществу с ограниченной ответственностью, вне аукциона, специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки месторождения янтаря площадью 10670 га (участок "Козюловский") на территории бывшего Овручского района вблизи поселка Словечное. Основанием для выдачи разрешения вне конкурса стало якобы наличие у предприятия в аренде целостного имущественного комплекса, специально приспособленного для проведения геологоразведочных работ по поиску и исследовательской добычи янтаря", - сообщает Житомирская областная прокуратура.


Как установлено органами прокуратуры и подтверждено судами первой и кассационной инстанций, арендованное обществом имущество - подвальное помещение, часть земельного участка и мотопомпы, что в понимании действующего законодательства не является целостным имущественным комплексом, специально приспособленным для опытно-промышленной разработки месторождения.

Поэтому предприятие не имело законного права получить специальное разрешение вне конкурса. К тому же, Житомирский областной совет отказал Госгеонедрам Украины в согласовании на выдачу спецразрешения.

"С целью защиты интересов государства прокурором еще в апреле 2017 года направлен иск в суд. Окончательную точку в длительном споре поставил Верховный суд в конце мая этого года, который подтвердил позицию прокурора о незаконности получения предприятием специального разрешения вне аукциона", - резюмирует прокуратура.
Тэги: промышленная разработка, суд Житомирщина, участок, янтарь
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