Верховный Суд поставил точку: разрешение на масштабную добычу янтаря в Житомирской области отменено

"Речь идет о том, что Государственной службой геологии и недр Украины в 2016 году предоставлено обществу с ограниченной ответственностью, вне аукциона, специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки месторождения янтаря площадью 10670 га (участок "Козюловский") на территории бывшего Овручского района вблизи поселка Словечное. Основанием для выдачи разрешения вне конкурса стало якобы наличие у предприятия в аренде целостного имущественного комплекса, специально приспособленного для проведения геологоразведочных работ по поиску и исследовательской добычи янтаря", - сообщает Житомирская областная прокуратура.