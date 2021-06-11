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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 11 » 09:21:03

Пьяный житель Житомирщины «заминировал» столичное метро: суд вынес ему приговор

Вчера, 09:21:03 571 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный житель Житомирщины «заминировал» столичное метро: суд вынес ему приговор

 Суд наказал жителя Житомирской области, который в марте 2021 года позвонил в полицию и сообщил о заминировании столичного метрополитена.

Об этом сообщает «Судовий репортер» со ссылкой на приговор Емильчинского районного суда.

Отмечается, что 13 марта в 00:32 мужчина, употребляя дома алкоголь, позвонил на «102» ГУНП в Житомирской области и заявил о подготовке взрыва в метрополитене Киева.

В результате обследования всех станций метро информация о заминировании не подтвердилась.
 

«Мужчина заключил соглашение о признании виновности. Стороны согласовали наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Звонок о минировании метро мужчина сделал через две недели после того, как вышел условно-досрочно из тюрьмы, где сидел за кражи. Ему сократили срок на 8 месяцев и 19 дней. Теперь после нового преступления ему придется отбыть и оставшуюся часть наказания по старому делу похищения имущества», - сообщило издание.


Общий срок лишения свободы будет составлять 3 года 2 месяца и 7 дней.
Тэги: заминирование, суд, Житомирщина, метрополитен
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:00:33, Вчера [Материал]

потом еще раз по УДО выпустят и опять начудит
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