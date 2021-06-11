Пьяный житель Житомирщины «заминировал» столичное метро: суд вынес ему приговор

Суд наказал жителя Житомирской области, который в марте 2021 года позвонил в полицию и сообщил о заминировании столичного метрополитена.
Об этом сообщает «Судовий репортер
» со ссылкой на приговор Емильчинского районного суда.
Отмечается, что 13 марта в 00:32 мужчина, употребляя дома алкоголь, позвонил на «102» ГУНП в Житомирской области и заявил о подготовке взрыва в метрополитене Киева.
В результате обследования всех станций метро информация о заминировании не подтвердилась.
«Мужчина заключил соглашение о признании виновности. Стороны согласовали наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Звонок о минировании метро мужчина сделал через две недели после того, как вышел условно-досрочно из тюрьмы, где сидел за кражи. Ему сократили срок на 8 месяцев и 19 дней. Теперь после нового преступления ему придется отбыть и оставшуюся часть наказания по старому делу похищения имущества», - сообщило издание.
Общий срок лишения свободы будет составлять 3 года 2 месяца и 7 дней.