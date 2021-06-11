Пьяный житель Житомирщины «заминировал» столичное метро: суд вынес ему приговор

«Мужчина заключил соглашение о признании виновности. Стороны согласовали наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Звонок о минировании метро мужчина сделал через две недели после того, как вышел условно-досрочно из тюрьмы, где сидел за кражи. Ему сократили срок на 8 месяцев и 19 дней. Теперь после нового преступления ему придется отбыть и оставшуюся часть наказания по старому делу похищения имущества», - сообщило издание.