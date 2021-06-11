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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 11 » 10:31:47

На Чудновском мосту очередное ДТП: обошлось без пострадавших. ВИДЕО

Вчера, 10:31:07 1594 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Чудновском мосту очередное ДТП: обошлось без пострадавших. ВИДЕО

 Утром 11 июня в Житомире на Чудновском мосту водитель легковушки врезался в отбойник. О ДТП сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Житомирской области.

"Сегодня около 10 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Fiat, которое произошло на улице Чудновской", - говорится в сообщении.

Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, что автомобиль Fiat двигался из центра города в направлении гидропарка. На резком повороте перед Чудновским мостом водитель не справился с управлением и допустил столкновение с колесоотбойником.



К счастью, никто не пострадал.

На водителя автомобиля Fiat патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.

Напомним, 30 мая около Чудновского моста микроавтобус Volkswagen вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с металлическим ограждением и электроопорой.
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 3
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 12:42:37, Вчера [Материал]

Больше похоже, что он не ожидал, что пирожок перед носом с правой в левую полосу вылезет.. ну и + скорость. Я бы вообще по всей длине двойной сплошной поставил там столбики, как на площади зимой, тогда летуны будут повороты проходить на более низкой скорости. И разрывы двойной сплошной было бы неплохо там убрать
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 14:31:21, Вчера [Материал]

там по всему мосту давно пора залить бетонные ограждения вместо двойной сплошной
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:33:48, Вчера [Материал]

нужно предложить танкисту идею

https://interestingengineering.com/circular-bridge-built-to-slow-down-drivers
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