На Чудновском мосту очередное ДТП: обошлось без пострадавших. ВИДЕО

Утром 11 июня в Житомире на Чудновском мосту водитель легковушки врезался в отбойник. О ДТП сообщили в Telegram-канале
патрульной полиции Житомирской области.
"Сегодня около 10 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Fiat, которое произошло на улице Чудновской"
, - говорится в сообщении.
Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, что автомобиль Fiat двигался из центра города в направлении гидропарка. На резком повороте перед Чудновским мостом водитель не справился с управлением и допустил столкновение с колесоотбойником.
К счастью, никто не пострадал.
На водителя автомобиля Fiat патрульные полицейские оформили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
Напомним, 30 мая около Чудновского моста микроавтобус Volkswagen вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с металлическим ограждением
и электроопорой.