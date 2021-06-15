В Житомире разыскивают девушку, которая сбежала из центра социально-психологической реабилитации

В Житомире и области разыскивают 15-летнюю девушку, которая сбежала из областного центра социально-психологической реабилитации. Об этом 15 июня сообщили на странице в соцсети "Розыск детей ГУНП в Житомирской области".
"Житомирским районным управлением полиции устанавливается местонахождение 15 летней Шиманской Виктории Ивановны, жительницы КУ областного центра социально-психологической реабилитации детей "Солнечный дом" г. Житомира", - говорится в сообщении.
Известно, что 13 июня девушка самовольно покинула место жительства и до настоящего времени место ее нахождения неизвестно.
Приметы пропавшей
: на вид 16 лет, среднего телосложения, волосы рыжие. Была одета: спортивный костюм с леопардовым принтом.
"Если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Шиманской Виктории, обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните на "102" и на тел. 0967666855, 0685114286"
, - призывают правоохранители.