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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 15 » 11:36:14

В Житомире разыскивают девушку, которая сбежала из центра социально-психологической реабилитации

Сегодня, 11:36:14 702 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разыскивают девушку, которая сбежала из центра социально-психологической реабилитации

 В Житомире и области разыскивают 15-летнюю девушку, которая сбежала из областного центра социально-психологической реабилитации. Об этом 15 июня сообщили на странице в соцсети "Розыск детей ГУНП в Житомирской области".
 

"Житомирским районным управлением полиции устанавливается местонахождение 15 летней Шиманской Виктории Ивановны, жительницы КУ областного центра социально-психологической реабилитации детей "Солнечный дом" г. Житомира", - говорится в сообщении.


Известно, что 13 июня девушка самовольно покинула место жительства и до настоящего времени место ее нахождения неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, среднего телосложения, волосы рыжие. Была одета: спортивный костюм с леопардовым принтом.

"Если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Шиманской Виктории, обратитесь в ближайшее отделение полиции или позвоните на "102" и на тел. 0967666855, 0685114286", - призывают правоохранители.

Тэги: Житомир, розыск
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