ЖГС обратился к Кабмину и Раде: депутаты просят средства педагогам и изменить механизм приватизации

"По состоянию на 01.06.2021 года недостаточность средств образовательной субвенции на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования составляет 17,1 млн грн. Одним из факторов, влияющим на недостаточность средств на выплату заработной платы педагогических работников, является отсутствие в Формуле распределения образовательной субвенции расходов на индивидуальную форму получения образования, которые в 2021 году составляют 16,1 млн грн. Кроме того, коэффициент разделения классов на группы при изучении отдельных предметов, предусмотренных Формулой, остается недостаточным для выполнения требований нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию Государственных стандартов образования, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета Министров Украины для начального, базового и полного общего среднего образования", - отмечает городской совет.