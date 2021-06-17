ЖГС обратился к Кабмину и Раде: депутаты просят средства педагогам и изменить механизм приватизации

Депутатский корпус городского совета принял обращение к Министерству образования и науки Украины, Житомирской областной государственной администрации и Житомирскому облсовету относительно проблемы недофинансирования образования громады.
В обращении просят принять действенные меры для покрытия недостаточности с заработной платы с начислением педагогическим работникам Житомирской городской территориальной громады, которая сейчас составляет 17,1 млн грн.
"По состоянию на 01.06.2021 года недостаточность средств образовательной субвенции на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования составляет 17,1 млн грн. Одним из факторов, влияющим на недостаточность средств на выплату заработной платы педагогических работников, является отсутствие в Формуле распределения образовательной субвенции расходов на индивидуальную форму получения образования, которые в 2021 году составляют 16,1 млн грн. Кроме того, коэффициент разделения классов на группы при изучении отдельных предметов, предусмотренных Формулой, остается недостаточным для выполнения требований нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию Государственных стандартов образования, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета Министров Украины для начального, базового и полного общего среднего образования", - отмечает городской совет.
В другом обращении депутаты горсовета предлагают предусмотреть в новом законодательстве правило, согласно которому 10% средств от приватизации государственного имущества будут поступать в бюджет громады, на территории которой находится актив.
Депутаты убеждены: с помощью малой приватизации можно решить вопрос долгостроев и заброшенных помещений, запустить экономику, привлечь дополнительные средства в местные бюджеты, дать людям работу у себя дома, а не за границей. В обращении депутатский корпус призывает Верховную Раду Украины принять пакет законопроектов по малой приватизации №№4572, 4573, 4574 и 4575, которые устраняют искусственные бюрократические препятствия и упрощают процедуру подготовки к приватизации объектов как государственной, так и коммунальной собственности.
"Все 100% средств от приватизации коммунального имущества, по общему правилу, должны направляться в местные бюджеты. Но призываем Кабинет Министров Украины также предусмотреть в новом законодательстве правило, согласно которому 10% средств от приватизации государственного имущества будут поступать в бюджет громады, на территории которой находится актив"
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Фото: ЖГС