Власти Житомира и области встретились с главным тренером ФК «Полесье». ФОТО

Председатель ОГА Виталий Бунечко и мэр Житомира Сергей Сухомлин встретились с главным тренером ФК "Полесье" Юрием Калитвинцевым и проверили ход подготовки футбольного поля центрального стадиона к новому сезону.
Об этом глава облгосадминистрации сообщил на своей Facebook-cтранице
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"Недавно имел возможность пообщаться с новым главным тренером ФК "Полесье" Юрием Калитвинцевым. Вместе с ним и Сергеем Сухомлиным проверили ход подготовки футбольного поля центрального стадиона "Полесье" к новому спортивному сезону. Современное футбольное поле представляет собой серьезное инженерное сооружение, причем с жесткими, и весьма, планиметрическими допусками. И его поддержание в надлежащем состоянии - это хлопотный и, к тому же, дорогостоящий процесс. Футбольное поле охватывает такие элементы, как газон, основание, дренажная система и вспомогательные системы - полив и подогрев. Функциональные же качества футбольного поля определяются, в первую очередь, газоном", - написал Бунечко.
Также власти вместе с главным тренером клуба провели встречу с подрядчиком и определили проблемные вопросы и приоритетные направления работ.
Напомним, Житомирский футбольный клуб "Полесье" в летнее межсезонье переживает очередную кадровую перестройку
. Новым главным тренером "желто-зеленых" стал известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев
. В тренерский штаб вошел Геннадий Литовченко
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Фото: Facebook / Віталій Бунечко