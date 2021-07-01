Власти Житомира и области встретились с главным тренером ФК «Полесье». ФОТО

"Недавно имел возможность пообщаться с новым главным тренером ФК "Полесье" Юрием Калитвинцевым. Вместе с ним и Сергеем Сухомлиным проверили ход подготовки футбольного поля центрального стадиона "Полесье" к новому спортивному сезону. Современное футбольное поле представляет собой серьезное инженерное сооружение, причем с жесткими, и весьма, планиметрическими допусками. И его поддержание в надлежащем состоянии - это хлопотный и, к тому же, дорогостоящий процесс. Футбольное поле охватывает такие элементы, как газон, основание, дренажная система и вспомогательные системы - полив и подогрев. Функциональные же качества футбольного поля определяются, в первую очередь, газоном", - написал Бунечко.