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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 1 » 11:58:25

Власти Житомира и области встретились с главным тренером ФК «Полесье». ФОТО

Сегодня, 11:58:25 499 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власти Житомира и области встретились с главным тренером ФК «Полесье». ФОТО

 Председатель ОГА Виталий Бунечко и мэр Житомира Сергей Сухомлин встретились с главным тренером ФК "Полесье" Юрием Калитвинцевым и проверили ход подготовки футбольного поля центрального стадиона к новому сезону.

Об этом глава облгосадминистрации сообщил на своей Facebook-cтранице.
 

"Недавно имел возможность пообщаться с новым главным тренером ФК "Полесье" Юрием Калитвинцевым. Вместе с ним и Сергеем Сухомлиным проверили ход подготовки футбольного поля центрального стадиона "Полесье" к новому спортивному сезону. Современное футбольное поле представляет собой серьезное инженерное сооружение, причем с жесткими, и весьма, планиметрическими допусками. И его поддержание в надлежащем состоянии - это хлопотный и, к тому же, дорогостоящий процесс. Футбольное поле охватывает такие элементы, как газон, основание, дренажная система и вспомогательные системы - полив и подогрев. Функциональные же качества футбольного поля определяются, в первую очередь, газоном", - написал Бунечко.


Также власти вместе с главным тренером клуба провели встречу с подрядчиком и определили проблемные вопросы и приоритетные направления работ.

Напомним, Житомирский футбольный клуб "Полесье" в летнее межсезонье переживает очередную кадровую перестройку. Новым главным тренером "желто-зеленых" стал известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошел Геннадий Литовченко.







Фото: Facebook / Віталій Бунечко
Тэги: ОГА, ФК Полесье, футбол, Калитвинцев
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