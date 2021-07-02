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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 2 » 15:56:31

СБУ ликвидировала в Житомирской области мощную нарколабораторию, оборудованную камерами и датчиками движения

Сегодня, 15:56:31 471 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ ликвидировала в Житомирской области мощную нарколабораторию, оборудованную камерами и датчиками движения

 СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, которая продавала сотни килограммов амфетамина через владельцев Telegram-каналов. По информации спецслужбы, в Житомирской области находилась нарколаборатория группировки.
 

"СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая занималась изготовлением и оптовой продажей психотропных веществ. Ежемесячно наркодельцы сбывали амфетамина на сумму до 5 млн грн. Свой "товар" злоумышленники реализовывали оптовыми партиями владельцам специализированных Telegram-каналов для дальнейшего розничного сбыта", - сообщает Служба безопасности Украина.


По предварительным данным следствия, наркобизнес организовали четверо жителей Киева и Житомирской области. Для изготовления психотропов злоумышленники обустроили нарколабораторию в одном из поселков на территории Емильчинской ОТГ. Чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение вокруг помещения, дельцы установили видеокамеры и датчики движения.



По оперативным данным, компоненты для изготовления амфетамина злоумышленники заказывали через интернет, а также точки торговли химическими соединениями.

Во время обысков в нарколаборатории, а также по месту жительства и в автомобилях злоумышленников правоохранители обнаружили:
 
  • почти 15 л полуфабриката амфетамина и фенилнитропропилена (прекурсор, необходимый для изготовления психотропных веществ);
  • большое количество химических веществ и прекурсоров для синтеза психотропов;
  • лабораторное оборудование для изготовления и фасовки амфетамина;
  • систему видеонаблюдения и средства связи;
  • черновые записи.



"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - информирует СБУ.

Фото: СБУ
Тэги: задержание, наркотики, лаборатория, наркодилеры
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