СБУ ликвидировала в Житомирской области мощную нарколабораторию, оборудованную камерами и датчиками движения

СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, которая продавала сотни килограммов амфетамина через владельцев Telegram-каналов. По информации спецслужбы
, в Житомирской области находилась нарколаборатория группировки.
"СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая занималась изготовлением и оптовой продажей психотропных веществ. Ежемесячно наркодельцы сбывали амфетамина на сумму до 5 млн грн. Свой "товар" злоумышленники реализовывали оптовыми партиями владельцам специализированных Telegram-каналов для дальнейшего розничного сбыта", - сообщает Служба безопасности Украина.
По предварительным данным следствия, наркобизнес организовали четверо жителей Киева и Житомирской области. Для изготовления психотропов злоумышленники обустроили нарколабораторию в одном из поселков на территории Емильчинской ОТГ. Чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение вокруг помещения, дельцы установили видеокамеры и датчики движения.
По оперативным данным, компоненты для изготовления амфетамина злоумышленники заказывали через интернет, а также точки торговли химическими соединениями.
Во время обысков в нарколаборатории, а также по месту жительства и в автомобилях злоумышленников правоохранители обнаружили:
"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности"
- почти 15 л полуфабриката амфетамина и фенилнитропропилена (прекурсор, необходимый для изготовления психотропных веществ);
- большое количество химических веществ и прекурсоров для синтеза психотропов;
- лабораторное оборудование для изготовления и фасовки амфетамина;
- систему видеонаблюдения и средства связи;
- черновые записи.
, - информирует СБУ.
Фото: СБУ