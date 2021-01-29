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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 29 » 08:57:57

В хранилище под Житомиром изготавливали амфетамин: задержана группа наркоторговцев. ФОТО

Сегодня, 09:07:57 879 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В хранилище под Житомиром изготавливали амфетамин: задержана группа наркоторговцев. ФОТО

 В заброшенном хранилище на окраине поселка Озерное Житомирского района изготавливали психотропное наркотическое вещество - амфетамин. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре. 
 

"Правоохранителями прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили схему изготовления и распространения амфетамина. Пять наркодельцов задержали непосредственно на месте импровизированной "лаборатории" и изъяли очередную партию психотропного вещества - более полусотни свертков", - говорится в сообщении.


Для изготовления амфетамина наркодельцы использовали заброшенное хранилище в лесопосадке на окраине поселка Озерное. Кроме того, соучастники оборудовали несколько частных гаражей, в которых "сушили" амфетамин и фасовали его для дальнейшего сбыта.

По данным следствия, изготовленный амфетамин злоумышленники продавали наркозависимым жителям области в течение последних трех месяцев.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.







Фото: прокуратура
Тэги: амфетамин, наркотики, задержание
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 11:13:03, Сегодня [Материал]
+3

Впаять им еще порчу имущества. Достали уже надписи на стенах с адресами каналов.
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