В хранилище под Житомиром изготавливали амфетамин: задержана группа наркоторговцев. ФОТО

В заброшенном хранилище на окраине поселка Озерное Житомирского района изготавливали психотропное наркотическое вещество - амфетамин. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
"Правоохранителями прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили схему изготовления и распространения амфетамина. Пять наркодельцов задержали непосредственно на месте импровизированной "лаборатории" и изъяли очередную партию психотропного вещества - более полусотни свертков", - говорится в сообщении.
Для изготовления амфетамина наркодельцы использовали заброшенное хранилище в лесопосадке на окраине поселка Озерное. Кроме того, соучастники оборудовали несколько частных гаражей, в которых "сушили" амфетамин и фасовали его для дальнейшего сбыта.
По данным следствия, изготовленный амфетамин злоумышленники продавали наркозависимым жителям области в течение последних трех месяцев.
"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей"
, - добавили в прокуратуре.
Фото: прокуратура