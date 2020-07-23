Заключенный, сидя за решеткой, организовал наркотрафик в колонии Житомирской области

На Житомирщине полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков в учреждения исполнения наказаний и задержали участников преступной группы. Создал её мужчина, который сам сейчас отбывает наказание. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Известно, что группа занималась поставкой в учреждения метадона, амфетамина и марихуаны с января 2020 года.
"Полицейские установили, что 36-летний организатор группы, который сам отбывает наказание, выступил инициатором налаживания системных поставок наркотических средств в места лишения свободы. К этому привлек еще четырех человек, среди которых были четко распределены функции: изготовление, хранение, перевозка, переброс на территорию учреждения наркотиков или учет расчетов за них", - информирует ГУНП.
Разоблаченные участники группы - жители Житомира и Бердичева, в возрасте от 34 до 67 лет.
В ходе проведенных у них обысков полицейские изъяли наркотические средства, два пистолета, в т.ч. травматический, банковские карточки, два десятка телефонов, сим-карты, 30000 гривен и валюту. Также во время обысков были изъяты иконы, ювелирные изделия и другие вещи, происхождение которых сейчас проверяется.
23 июля членам группировки объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч.2 ст. 307 и ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.