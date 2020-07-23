Заключенный, сидя за решеткой, организовал наркотрафик в колонии Житомирской области

"Полицейские установили, что 36-летний организатор группы, который сам отбывает наказание, выступил инициатором налаживания системных поставок наркотических средств в места лишения свободы. К этому привлек еще четырех человек, среди которых были четко распределены функции: изготовление, хранение, перевозка, переброс на территорию учреждения наркотиков или учет расчетов за них", - информирует ГУНП.