Бердичевские чиновники незаконно продали житомирянину часть стадиона

"Речь идет о том, что в ноябре 2020 года коммунальным предприятием, на основании решения районного совета, жителю города Житомира проданы отдельные нежилые помещения стадиона общей площадью 122 кв. м, стоимостью более 200 тыс. грн. Однако установлено, что приватизация имущества осуществлена ​​с нарушением требований законодательства, поскольку помещение не является самостоятельным объектом права собственности, а лишь его частью, элементом комплекса сооружений стадиона, который является неделимым", - говорится в сообщении.