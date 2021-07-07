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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 7 » 09:51:24

Бердичевские чиновники незаконно продали житомирянину часть стадиона

Сегодня, 09:51:24 885 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бердичевские чиновники незаконно продали житомирянину часть стадиона

 Бердичевский районный совет за 200 тыс. грн продала житомирянину часть стадиона. Окружная прокуратура установила, что коммунальное имущество приватизировади незаконно. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"Речь идет о том, что в ноябре 2020 года коммунальным предприятием, на основании решения районного совета, жителю города Житомира проданы отдельные нежилые помещения стадиона общей площадью 122 кв. м, стоимостью более 200 тыс. грн. Однако установлено, что приватизация имущества осуществлена ​​с нарушением требований законодательства, поскольку помещение не является самостоятельным объектом права собственности, а лишь его частью, элементом комплекса сооружений стадиона, который является неделимым", - говорится в сообщении.


Кроме того, по информации ведомства, договор купли-продажи помещений заключен без обязательного сохранения профиля деятельности, как объекта физической культуры и спорта.

"Бердичевской окружной прокуратурой заявлен иск о признании недействительным и отмене решения Бердичевского районного совета о продаже части коммунального имущества, признании недействительным договора его купли-продажи и обязательстве покупателя вернуть недвижимость", - резюмировала областная прокуратура.

Сейчас хозяйственным судом Житомирской области по делу открыто производство.
Тэги: стадион, приватизация, житомирянин, Житомирщина
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:56:24, Сегодня [Материал]

как всегда никто не будет наказан. Так и крутилось на языке- когда кто то из чинуш будет казнен?? Надеюсь придет это время.
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