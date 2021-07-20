Горе-мать на неделю оставила четырех детей без присмотра и поехала отдыхать к друзьям. ФОТО

В Новоград-Волынском районе Житомирской области мать исчезла из дома на неделю и оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Нацполиции Житомирской области, пишет «Журнал Житомира
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В полицию обратилась 14-летняя девочка - жительница Новоград-Волынского района и сообщила, что несколько дней назад её мама ушла из дома, оставив её и ещё трех её младших сестёр самих.
38-летняя мать девочки находится на учете социальных служб. Она уже неоднократно оставляла несовершеннолетних дочерей в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама развлекалась в разных компаниях.
Последний раз мать оставила детей на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям.
14-летняя девочка сама ухаживала за младшими сестрами и заботилась об их пропитании.