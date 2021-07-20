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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 20 » 12:34:52

Горе-мать на неделю оставила четырех детей без присмотра и поехала отдыхать к друзьям. ФОТО

Сегодня, 12:34:39 523 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горе-мать на неделю оставила четырех детей без присмотра и поехала отдыхать к друзьям. ФОТО

 В Новоград-Волынском районе Житомирской области мать исчезла из дома на неделю и оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Нацполиции Житомирской области, пишет «Журнал Житомира».

В полицию обратилась 14-летняя девочка - жительница Новоград-Волынского района и сообщила, что несколько дней назад её мама ушла из дома, оставив её и ещё трех её младших сестёр самих.

38-летняя мать девочки находится на учете социальных служб. Она уже неоднократно оставляла несовершеннолетних дочерей в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама развлекалась в разных компаниях.

Последний раз мать оставила детей на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям.

14-летняя девочка сама ухаживала за младшими сестрами и заботилась об их пропитании.

Горе-мати на тиждень залишила чотирьох дітей без нагляду

 



Горе-мати на тиждень залишила чотирьох дітей без нагляду
Тэги: дети, семья, мама, Новоград Волынский
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