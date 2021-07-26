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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 26 » 08:24:23

Дебют не удался: «Полесье» Калитвинцева начало новый сезон с поражения

Сегодня, 08:24:23 708 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дебют не удался: «Полесье» Калитвинцева начало новый сезон с поражения

 Стартовал чемпионат Украины по футболу среди команд Первой лиги. Новый сезон ФК "Полесье" начал в Тернополе игрой с местной "Нивой". Это была дебютная официальная игра обновленной команды и тренерского штаба во главе с Юрием Калитвинцевым.

Тернополяне в прошлом сезоне дважды обыграли "Полесье" и подтвердили свое реноме неудобного соперника.

Первый удар в створ ворот состоялся на 9 минуте. Пробивали гости: Андрей Сахневич красиво и точно навесил на дальнюю штангу, а Артем Терехов пробивал головой - несильно и мяч зафиксировал кипер "Нивы" Максим Механив.
 

Стартовый состав "Полесья"



В целом "Нива" пыталась быстро разыгрывать атаки, традиционно хорошо команда Тернополя играла на стандартных положениях. Одно из них, угловой, едва не стал эффектным голом "сухим листом" - не хватило где-то полметра. На перерыв команды ушли при счете 0:0.



Первый и единственный гол в матче был забит сразу после перерыва. Андрей Резник на левом фланге у линии поля оказался проворнее двух защитников житомирской команды, а Игорь Гатала сместился в центр и оставил мяч под удар Игорю Семенине. Тот пробил в дальний угол ворот Зауре Махарадзе - 1:0.

Во втором тайме "Полесье" все больше наседало, Механиву и защитникам приходилось каждый раз кучей-малой бросаться под мяч. Но к концу встречи у житомирян был только один удар в створ ворот - тот самый в начале от Терехова.

"Нива" же могла увеличить свое преимущество, но удар со штрафного Игоря Семенины в нижний угол потянул Зауре Махарадзе.

Тернополяне взяли 3 очка, а команде Калитвинцева для завоевания первых очков придется подождать. 31 июля в Житомире состоится поединок с ФК "Горняк-Спорт".

Тэги: ФК Полесье, Первая лига, футбол
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