В Житомирской области BMW протаранил дорожный каток: есть пострадавшие. ФОТО

В Коростенском районе на участке трассы, где проводятся ремонтные работы, автомобиль столкнулся с дорожным катком. Автомобиль получил серьезные повреждения. Пострадали и люди, которые были в салоне.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"На отрезке дороги Выступовичи - Житомир, где сейчас проводятся дорожные работы, водитель автомобиля BMW, 27-летний житель Коростышевской территориальной громады, съехал с автодороги и совершил столкновение с дорожным катком, который был припаркован на обочине", - говорится в сообщении.
Фото: полиция
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, 41-летний житель Коростышевской ОТГ, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения.
В настоящее время идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 УК Украины.