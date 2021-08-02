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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 2 » 11:21:39

В Житомирской области BMW протаранил дорожный каток: есть пострадавшие. ФОТО

Вчера, 11:21:39 1165 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области BMW протаранил дорожный каток: есть пострадавшие. ФОТО

 В Коростенском районе на участке трассы, где проводятся ремонтные работы, автомобиль столкнулся с дорожным катком. Автомобиль получил серьезные повреждения. Пострадали и люди, которые были в салоне.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"На отрезке дороги Выступовичи - Житомир, где сейчас проводятся дорожные работы, водитель автомобиля BMW, 27-летний житель Коростышевской территориальной громады, съехал с автодороги и совершил столкновение с дорожным катком, который был припаркован на обочине", - говорится в сообщении.


Фото: полиция

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, 41-летний житель Коростышевской ОТГ, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения.

В настоящее время идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирщина
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Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 11:42:58, Вчера [Материал]

получается карма настигла обочечника... что весьма не плохо
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:13:48, Вчера [Материал]

судя по тому, что в "сообщении" полицаев время события не указано - дело было ночью. Каток то небось освещённый и с оранжевой мигалкой ночевал. Или "як завжды"?
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