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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 3 » 16:49:22

Полиция перекрыла канал сбыта наркотиков из Житомира в Киев. ВИДЕО

Вчера, 16:49:22 580 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция перекрыла канал сбыта наркотиков из Житомира в Киев. ВИДЕО

 Столичные правоохранители перекрыли канал сбыта наркотиков из Житомира в Киев. У группировки изъяли полтора килограмма каннабиса и сотни кустов конопли.

Как сообщили в полиции Киева, стоимость изъятого наркотического вещества по ценам «черного» рынка составляет более 1 миллиона гривен.
 

«Мы получили оперативную информацию о том, что киевлянин наладил поставки в столицу наркотических веществ, поэтому немедленно провели следственные и оперативно-розыскные действия и задержали этого наркосбытчика, а с его автомобиля изъяли килограмм марихуаны. Впоследствии задержали его сообщника и провели в его доме в Житомирской области обыск, в ходе которого обнаружили полкилограмма готового для употребления наркотика и специально оборудованное помещение, где он выращивал растения конопли в количестве 200 кустов. Кроме того, в помещении третьего сообщника мы обнаружили еще 430 насаждений наркотического растения», - заявил Андрей Крищенко, начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

 

Злоумышленников задержали, ими оказались ранее не судимые житель столицы, 1983 года рождения, житель Житомирской области, 1988 года рождения и уроженец Житомира, 1976 года рождения.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начаты уголовные производства. Полицейские готовят фигурантам уведомления о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Тэги: Киев, Житомир, полиция, наркотики
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