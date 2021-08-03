Полиция перекрыла канал сбыта наркотиков из Житомира в Киев. ВИДЕО

«Мы получили оперативную информацию о том, что киевлянин наладил поставки в столицу наркотических веществ, поэтому немедленно провели следственные и оперативно-розыскные действия и задержали этого наркосбытчика, а с его автомобиля изъяли килограмм марихуаны. Впоследствии задержали его сообщника и провели в его доме в Житомирской области обыск, в ходе которого обнаружили полкилограмма готового для употребления наркотика и специально оборудованное помещение, где он выращивал растения конопли в количестве 200 кустов. Кроме того, в помещении третьего сообщника мы обнаружили еще 430 насаждений наркотического растения», - заявил Андрей Крищенко, начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.