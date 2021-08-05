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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 5 » 11:23:35

С 7 августа в Житомирской области стартует сезон охоты на пернатую дичь

Сегодня, 11:23:35 124 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 7 августа в Житомирской области стартует сезон охоты на пернатую дичь

 В выходные дни в Житомирской области охотничьи хозяйства открывают сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

С 7 августа начинается охота на: уток, лысуху, большую поганку, куликов, уток, голубей, перепелов.

Днями охоты являются суббота, воскресенье, а на дичь выращенную на фермах и выпущенную в угодьях под выстрел днем ​​охоты является среда.

При проведении охоты охотник должен иметь при себе:
 
  • удостоверение охотника;
  • ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты;
  • отстрелочную карточку;
  • разрешение на право ношения и хранения огнестрельного оружия.

Если же охотник имеет при себе охотничью собаку - то еще и паспорт на животное.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан от 102 грн до 1020 грн, на должностных лиц от 510 грн до 1530 грн.

Тэги: сезон охоты, Житомирская область, Пернатые
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