С 7 августа в Житомирской области стартует сезон охоты на пернатую дичь

В выходные дни в Житомирской области охотничьи хозяйства открывают сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция
Полесского округа.
С 7 августа начинается охота на: уток, лысуху, большую поганку, куликов, уток, голубей, перепелов.
Днями охоты являются суббота, воскресенье, а на дичь выращенную на фермах и выпущенную в угодьях под выстрел днем охоты является среда.
При проведении охоты охотник должен иметь при себе:
- удостоверение охотника;
- ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты;
- отстрелочную карточку;
- разрешение на право ношения и хранения огнестрельного оружия.
Если же охотник имеет при себе охотничью собаку - то еще и паспорт на животное.
За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан от 102 грн до 1020 грн, на должностных лиц от 510 грн до 1530 грн.